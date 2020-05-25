Запись первого из четырех разговоров петербурженки с диспетчером скорой помощи, оказавшаяся в распоряжении 47news , свидетельствует: девушке предлагали госпитализацию, но она ждала другой помощи от врачей.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

30-летнюю петербурженку Марию Симонову , не состоящим в браке,18 апреля нашли мёртвой в своей квартире. Причины смерти: застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Родственники настаивают на возбуждении уголовного дела по факту несвоевременного оказания медпомощи. Ведётся проверка, правоохранители и чиновники изучают записи. Как сообщала «Фонтанка», с 15 по 18 апреля было зарегистрировано четыре обращения из квартиры Симоновой на Кондратьевском проспекте. Звонки переключались на отделение скорой помощи городской поликлиники № 54. 17 апреля вызов был в половине четвертого ночи, 18 апреля звонков принято три: в 14:19, 14:50 и 15:53. Из контекста разговора можно предположить, что приведённое ниже обращение — первое. Девушке несколько раз предлагают госпитализацию, но она отказывается. Остальными тремя записями издание пока не располагает.



Неотложная.

Алло, девушка, доброй ночи.

Здравствуйте.

Помогите, у меня очень сильно болят почки, и я уже почти сутки не могу сходить в туалет, и на этом фоне у меня начинает заходиться сердце.

А что же вы так долго терпели-то?

Я надеялась, что это просто признак ПМС, чтобы не дёргать лишний раз скорую.

Сколько по времени? Так и не мочились всё это время?

Нет, бывает, но очень мало. То есть где-то раз в четыре часа и совсем по чуть-чуть.

А после этого жжение было?

Нет.

Адрес говорите.

…

А пиелонефрит вам ставили?

Нет, никогда. Первый раз такая петрушка с почками.

А температура есть?

По ощущениям нет, термометр при переезде куда-то канул.

Адрес говорите.

Кондратьевский проспект….

Домофон работает?



Ну да, работает.

Полных лет вам сколько?



Тридцать.

Ваш телефон?



981…

Фамилия, имя, отчество?

Симонова... Далее вопрос-ответ медицинского характера.

Диспетчер повторяет адрес и телефон.

Вызов я приняла, подождать только придётся, звонков много. Но вы зря, конечно, так долго терпели, надо было сразу нас вызывать.

Скажите, пожалуйста, мне сейчас можно пить или лучше не стоит пока?

А почему не пить? Пейте.

Ну так не выходит же практически, поэтому страшно.

Всё равно же вы ходите всё-таки в туалет.

Ага. То есть можно, да?

Очень обильно-то не пейте, что вам ночью там... Немножко, по глоточку.

Я поняла вас.

Далее вопрос медицинского характера.

Вот сейчас началось, иначе бы даже не звонила, наверное. Далее вопрос-ответ медицинского характера.

Вас надо везти в стационар, чтобы посмотрел и уролог и гинеколог.

Я боюсь, что это будет отказ от госпитализации, если они меня повезут, то лучше сразу нет.

Что? Вы не поедете?

Нет.

Так, а мы-то что вам тогда сделаем?

Мочегонное уколоть, нет? Никак?

Мочегонное вы таким же образом можете сами выпить.

М-м-м. Какое? Что, куда?

Фуросемид, в таблеточках он есть.

Он эффективный? Быстро поможет?

Ну да.

Угу. Я поняла вас.

Вы подумайте, мы только вас в больницу повезём.

Нет, я боюсь, что в стационар я не поеду. Поэтому не гоняйте даже тогда ребят, пожалуйста.

Давайте я вызов ваш отложу, а вы подумайте. Запишите наш прямой телефон.

Секунду… Пишу.

Так, 246-34-09.

Ага.

Записали, да?

Да.

Вы если передумаете, то вы нам позвоните, пожалуйста. А то я к вам бригаду отправлю, а вы не поедете.

Пока бригаду даже не гоняйте, я думаю, им хватает работы и без меня.

Работы хватает, да, совершенно, верно. Перезвоните? Но всяко где-то часа полтора не смогут к вам выехать. Вы эти часа полтора подумайте, хорошо?

Ага, я поняла вас.

Договорились.

Хорошо, спасибо вам большое.

Мать девушки написала обращения в прокуратуру и СК Петербурга, последний проводит проверку. Ранее «Фонтанка» опубликовала три голосовых сообщения Марии, отправленные подруге.

«Не так чтобы очень плохо, на самом деле... почки вроде бы поспокойнее. Но из-за того, что мне было страшно есть, у меня очень сильно кружится голова. И я просто еле передвигаюсь. Мне нужно как-то сейчас придумать, как покушать... но пока я придумала только, как поспать».

«Я им звонила сегодня ночью опять. Потому что было лихо ночью, на самом деле. Сейчас нормально. Я им позвонила, они мне сказали, что все, что они могут сделать, — это уколоть мне диуретик, который я и так могу сама принять. Надо только в аптеку сходить. И на этом все, что они могут сделать. Потом мне перезвонила эта очаровательная диспетчер и рассказала мне, какую соблюдать диету, сказала, что у вас пиелонефрит. Сказала, что лучше кушать, что не кушать, что лучше попить. Такая очень своеобразная диспетчер скорой. Посмотрим, что будет, потому что сегодня утром мне уже легче. С почками более-менее нормально, просто голова кружится».



«...Мне тоже не очень нравится. Когда я спросила, какие есть на данный момент варианты, кроме как уколоть мне диуретик, мне сказали, что на данный момент вариантов нет, потому что даже везти вас некуда, все больницы переполнены».

Ещё раз отметим, что приведённый выше разговор с диспетчером был скорее всего первым. Возможно, то, о чём Мария говорит подруге, прозвучало в последующих.

Как рассказали в Смольном, завтра губернатору Петербурга Александру Беглову будут представлены результаты проверки обстоятельств смерти Марии Симоновой. Виктор Смирнов, 47news

