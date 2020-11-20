Денис Мельников 15 лет мечтал оказаться на антарктической станции «Мирный». Мечта осуществилась в январе 2020 года, сейчас он - ведущий магнитолог. Но теперь он мечтает о тёплых краях, холодном пиве и доме, где его ждут жена и две дочки. Долгожданную встречу откладывает коронавирус.

На Земле остался единственный нетронутый ковидом континент - Антарктида. Судно «Академик Трешников» должно доставить туда команду 66-й по счету экспедиции, стройматериалы, еду и топливо. Оно вышло из Петербурга с двухнедельным опозданием и не в полном составе - полярников отправили в обсервацию, там у некоторых выявили коронавирус, и вместо южного полюса отвезли в «Ленэкспо». Заболевшие должны были сменить тех, кто поддерживал жизнеспособность станции всю зиму и теперь уехать на «Трешникове» не смогут.

66-я Российская антарктическая экспедиция должна была стартовать 24 октября. «Полярникам - хорошего рейса и семь футов под килем», - желал успехов Арктический и антарктический институт (ААНИИ) накануне выхода в море «Трешникова». Чтобы не занести на континент заразу, экипаж тщательно проверили за несколько дней до выхода в море, у всех взяли мазки и посадили на карантин. В назначенный день выяснилось, что с тестами все не так благополучно, как хотелось бы. Судно осталось в порту, а часть полярников 28 октября по решению Роспотребнадзора отвезли в обсерватор в Репино. Как писал в соцсетях один из участников экспедиции, 6 ноября выяснилось, что некоторые члены команды больны. Их на скорой увезли в «Ленэкспо», выписали оттуда 16 ноября. «Трешников» ушел на день раньше. Новостей о старте, пожалуй, больше всех ждали участники предыдущей, 65 экспедиции, которые зимуют на ледяном континенте. В их числе - петербуржец Денис Мельников. Он с антарктическим бытом на станции «Мирный» познакомился впервые.

«Мне сегодня исполняется 33. Надо бы сказать что-то умное, но что тут сказать - я 15 лет мечтал попасть в Антарктиду и вот я здесь. Но уже 7 месяцев я мечтаю о тёплых краях, холодном пиве и доме. Надеюсь, мне не придётся этого ждать так же долго! Ну, а остальное у меня всё есть», - написал Денис в Instagram.



Из Петербурга он уехал 15 января 2020 года. Спустя 2 месяца и 2 дня добрался вместе с другими полярниками до места зимовки. «Кормят хорошо, инета почти нет, вернусь через год», - писал Мельников. Его основная задача на станции - измерять колебания магнитного поля Земли. Досуг петербуржец коротает, изучая местную фауну, в основном состоящую из двух видов пингвинов и тюленей.



Полярный быт, по словам Мельникова, важно организовать так, чтобы не было свободного времени. Кроме выполнения трудовых обязанностей, он, например, занялся бегом, и уже дважды пробежал полумарафон. И теперь хочет в цивилизации пробежать - по ровному сухому асфальту, а не по разным состояниям снега (сейчас он вокруг станции и вовсе начинает таять и раскисать, а значит, увеличивается риск куда-нибудь провалиться).



Арктического интернета полярнику достаточно, чтобы вести страницы в Instagram Twitter. Как рассказал «Фонтанке» Мельников, вообще блогерством начальство просит участников экспедиции не заниматься, но он себе формальное разрешение выпросил.

На станции «Мирный» полярники жили в геодоме, кают-компании и доме радио. 21 июня, прямо накануне празднования дня середины зимовки, дом радио полностью сгорел, едва не загорелась и кают-компания. Полярникам пришлось потесниться. Раз в неделю, если не случается перебоев с подачей воды, полярники ходят в баню. Процедура почти стандартная - погреться, прыгнуть в снег, выпить холодного пива. «Запасы банного пива ещё не иссякли, а вот мороженое подходит к концу. И это тревожит!», - шутит полярник. Еще летом команда начала обсуждать слухи о дате прихода за ними судна. Называлась середина декабря, все хотели домой, и Денис рассчитывал, что может даже попадет на день рождения супруги. Но планам сбыться оказалось не суждено. «В воскресенье из Питера за нами наконец-то вышел пароход. Но без моего сменщика - подхватил ковид, сидя на карантине (что для меня несколько удивительно). Так что я здесь «прилип» ещё на пару месяцев. Не сказать, что я был к этому готов, но и сильно не огорчился. В конце концов, ко мне едет посылка из дома с новым фотиком, домашним печеньем и целая банка Нутеллы. Можно ещё пару месяцев поглазеть на айсберги», - написал Мельников 18 ноября.

Как рассказал «Фонтанке» руководитель Российской антарктической экспедиции и замдиректора ААНИИ Александр Клепиков, из-за коронавируса пришлось отказаться от всех научных полевых исследований, кроме попутных морских и геологических. «Участники сезонной экспедиции этого года по большей части будут участвовать в восстановительных работах на станции Мирный, подготовительных работах на базе Русская, а также необходимых ремонтных и регламентных работах научного оборудования. Также они проведут обследование взлётно-посадочной полосы на станции Новолазаревская. В Антарктиде, как нигде, крайне опасно болеть. Поэтому очень важно избежать проникновения вируса», - объяснил он. Численность состава экспедиции также сокращена. «В сезонных исследованиях участвует обычно 120 человек, они передвигаются между станциями и судном. Посылая в этом году 60 человек для проведения только самых неотложных работ, мы в два раза сокращаем риск занесения инфекции в Антарктиду», - рассказал Клепиков. Состав сократили многие антарктические экспедиции. Японцы, например, также в два раза, а немцы и вовсе полностью отказались от сезонных исследований.

«Естественно, разговоров на станции о ковиде стало больше. Всё таки я не один такой, кого не поменяли. Но опасений о том, что его сюда завезут, нет. Пароход идёт два месяца, за это время все успеют переболеть. А заходов в порт по пути сюда не запланировано, максимум встать на рейд и всё необходимое получить с берега бесконтактно», - рассуждает Мельников. На «Трешникове» отправились к Антарктиде 32 полярника. Следующее судно, «Академик Фёдоров», выйдет в рейс 15 января 2021 года. Возможно, на нем Мельникова все же вернут домой. «"Фёдоров" придёт, он не может не прийти. Ну, а если, в теории, случится нечто и придётся остаться на второй год... что ж, тогда я точно прочитаю всю свою библиотеку и забегу марафон», - не унывает полярник. P.S. Первым в новом экспедиционном сезоне к Антарктиде отправился контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Он вышел 5 октября и меньше чем через месяц должен был быть на южном полюсе, ведь заходить в порты ему не надо. По данным сервиса Marinetraffic, по состоянию на 20 ноября судно стоит у берегов Анголы. Как сообщается в телеграм-канале «Капитан Арктика», там «Севморпуть» с середины октября - он якобы потерял одну из четырех лопастей ходового винта. Судно везет полярникам, по сути, новый дом - зимовочный комплекс станции Восток.