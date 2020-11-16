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16.11.2020 17:21
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В Петербурге завершилась реставрация дачи Громова. «Фонтанка» показывает «до» и «после»

Фото: КГиОП

В Лопухинском саду завершилась реставрация деревянных конструкций и фасадов дачи Василия Громова. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.

Реставрация велась за счет бюджета города с 2016 года.

Фото: КГиОП
Одна из находок в подвале под залежами мусора — гипсовый бюст, предположительно купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи
Одна из находок в подвале под залежами мусора — гипсовый бюст, предположительно купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачиФото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП

В настоящее время со здания сняли леса, а также убрали забор.

В ходе работ укрепили фундамент, отреставрировали крышу, стены, перекрытия, восстановили кирпичную кладку дымовых труб. В ходе расчистки подвалов были сделаны интересные находки: мраморные скульптуры и гипсовый бюст, предположительно купца Федула Громова, отца Василия Громова. При расчистке в интерьерах нашли уникальную живопись.

Кроме того, восстановили металлодекор. Колонны здания ранее украшали фигуры грифонов. Ни одна из них не сохранилась, поэтому их воссоздали на основе аналогов, размеры специалисты определили по сохранившимся крепежным элементам.

В здании разместится Центр искусств Петроградского района. Всего из бюджета Петербурга на реставрацию дачи Громова было выделено 285 млн рублей.

Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП

Дача Громова — образец ранней эклектики с использованием классических мотивов, представляет собой редкий образец деревянной дачи середины XIX века. Здание в 1850-е годы возвели по проекту архитектора Георгия Винтергальтера, его коллега Алексей Горностаев проектировал оранжереи. Лопухинский сад с прудом был заложен в конце XVIII века. В середине XIX века усадьбу приобрел потомственный купец Василий Громов, который и дал свое имя даче. Перепланировкой сада занимался собственный садовник Громова Егор Одинцов, автор сквера на Исаакиевской площади.

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Комментарии (1)

Maiok
Красота!
Будем надеяться, что через 2-3 года не начнутся отслоения штукатурки и другие последствия некачественного ремонта.
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