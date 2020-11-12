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12.11.2020 16:54
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В Карелии построили концлагерь для школьников. Первые группы туда повезут уже в декабре

В Карелии готовится к открытию Бутафорский концлагерь. В деревне Ватнаволок Кондопожского района построили копию концлагеря, в котором «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей», сообщает 12 ноября ГТРК «Карелия».

Первые школьники приедут изучать был заключённых уже в декабре. Привозить их планируют по выходным. В музее для детей готовят программу «Патриотические выходные».

«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — говорится в сюжете.

Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы декорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним узникам.

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Комментарии (20)

260642921
А давайте сделаем Бутафорский Дурдом. И будем туда возить школьников. Скрепно и патриотично - Родина в миниатюре.
237332021
В Карелии есть город Костомукша, построенный финнами. Лучше туда свозите детей, посмотреть, как нормальный город должен выглядеть.
Modest_5e4ce41f7533b
А детишки массово в обморок падать не начнут?
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