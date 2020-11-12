В Карелии готовится к открытию Бутафорский концлагерь. В деревне Ватнаволок Кондопожского района построили копию концлагеря, в котором «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей», сообщает 12 ноября ГТРК «Карелия».



Первые школьники приедут изучать был заключённых уже в декабре. Привозить их планируют по выходным. В музее для детей готовят программу «Патриотические выходные».



«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — говорится в сюжете.

