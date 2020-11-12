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12.11.2020 13:38
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Пашинян: Российские миротворцы обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в специальном видеообращении к нации заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта. Обращение цитирует 12 ноября ТАСС.

Видеообращение Пашиняна транслировалось на его странице в facebook без звука. Однако его процитировало российское государственное информационное агентство. Сейчас запись, где премьер Армении в тишине открывает рот, удалена. Запись без брака выложена отдельно.

Пашинян также заявил, что подписанный в ночь на 10 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России документ по Нагорному Карабаху не предполагает окончательного решения вопроса.

«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», — цитирует армянского лидера ТАСС.

скриншот facebook
скриншот facebook

При этом, по словам Никола Пашиняна, в случае отказа подписать план оставления удерживаемых Ереваном территорий многотысячная армянская армия оказалась бы в окружении.

«Когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя Родины, а Родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и в физическом смысле. Но жизнь 25 000 солдат была важнее», — сказал Пашинян в своем обращении к нации.

Армянский лидер также назвал приоритетом своего правительства сохранение стабильности в Армении. Ранее 12 ноября стало известно, что в Ереване арестованы лидеры оппозиции в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и покушении на государственную тайну.

Минувшей ночью правящая коалиция Пашиняна «Мой шаг», которая игнорирует призывы проведения экстренного заседания парламента Армении, предложила оппозиции выступить против российских миротворцев и представить план действий в случае возобновления войны.

В Ереване накануне прошла многотысячная стихийная акция, участники которой скандировали «Никол — предатель!». Соглашение с Баку и Москвой предполагает поэтапное освобождение районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, которые были заняты Арменией по итогам войны 1992–1994 годов. Части Нагорного Карабаха, в том числе дорога, связывающая мятежную республику с Арменией, которые Азербайджан смог занять по итогам нынешней войны, остаются за Баку. В регион минимум на пять лет вводятся российские миротворцы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Минобороны Турции утверждает, что контролировать ситуацию на линии соприкосновения будут не только российские, но и турецкие миротворцы. Кремль в лице Дмитрия Пескова называет заявления Анкары «расхождением в понимании».

«Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина ранее в четверг.

Утром 12 ноября российские миротворцы прибыли в армянский город Горис, который находится в 90 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. 11 ноября президент Азербайджана заявил, что потребует от Армении компенсации после оценки ситуации на освобождаемых территориях.

О сути договорённостей по Карабаху между лидерами Армении, Азербайджана и России через несколько часов после прекращения войны «Фонтанке» рассказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

скриншот facebook
скриншот facebook

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Комментарии (2)

paha
Ну сам-то как? Нашелся?
hal9000
Российские миротворцы..пока не выпьют всю армянскую бормотуха..не съедят все азербайджанские помидоры и не выкупят всю дурь оттуда никуда не уйдут..а значит они там навечно...
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