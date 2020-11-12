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12.11.2020 12:16
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Кремль опроверг участие турецких миротворцев в миссии в Карабахе. «Какие-то есть расхождения в понимании»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Карабахе.

«Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана», — цитирует слова Пескова 12 ноября РИА Новости.

Он также подчеркнул, что эта тема даже не обсуждалась. Ранее сегодня министр обороны Турции заявил, что «турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии».

На возможное участие турецких военных в миротворческой операции в непризнанной республике намекал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что в Карабахе будут находиться только миротворцы из РФ.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».

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Комментарии (5)

shushu
Вот тебе и турецкий гамбит
***_555
Уж на сковородке.
Вотоночё
".. взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана"
Т.е. появился уже какой-то "мониторинговый центр" с турецкими военными. Ну-ну.
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