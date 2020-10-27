Фото: скриншот страницы в социальных сетях

Неделю продолжаются поиски пропавшей на Эльбрусе петербурженки Екатерины Климовской. Покорять восточную вершину пятитысячника она отправилась в сопровождении бывалых гидов. Сложный маршрут в конце октября погода превратила в труднопроходимый. В таких условиях любая ошибка может стоить жизни.

Группа из 15 человек, два инструктора и помощник совершали восхождение на восточную вершину Эльбруса. Маршрут проходил по северному склону и был согласован с МЧС.

Из Северного приюта (лагерь на высоте 3800 метров) альпинисты вышли 18 октября в 23.00. Сначала все шло по плану, но через некоторое время погода сменила характер. Поднялась такая метель, что с трудом можно было что-то разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Главный инструктор Дмитрий Литвинов принял решение возвращаться. Группа начала спуск. В условиях плохой видимости инструктор промахнулся мимо основной тропы.



«Участники группы рассказали спасателям, что девушке на спуске стало плохо и один гид остался с ней. Они в тумане услышали голос и наткнулись ещё на одного парнишку, которому тоже стало плоховато, и он отстал от группы», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор клуба «Лакколит» и КМС по альпинизму Юрий Рощин.

Дмитрий Литвинов и основная часть группы вернулись в базовый лагерь к 19.00 19 октября. Трое оставшихся — это гид Алексей Пузиков, петербурженка Екатерина Климовская и ещё один участник. Они переждали ночь в укрытии и с утра отправились в Северный приют. Петербурженка шла сама, а другому участнику помогал идти Пузиков. «В какой-то момент гид потерял девушку из виду, но не принял адекватных мер для выяснения, куда она делась, и продолжил спуск», — заключил Рощин.

Ранним утром 20 октября на поиски пропавших отправились пять участников неудавшегося восхождения. Они планировали подъем до скал Ленца (4200 метров). Но порывистый ветер и наплывающая облачность помешали им найти следы коллег. Двое из пропавших вернулись самостоятельно в Северный приют ещё до обеда. Екатерину так и не дождались. Тогда к поискам подключились сотрудники МЧС.



МЧС России по Ставропольскому краю

Организовывала коммерческий поход петербургская компания «Клуб приключений». Себя она позиционирует как «крупнейшая в России в сфере активных путешествий для сборных групп». Любителям активного отдыха на сайте клуба предлагаются поездки по России от Крыма до Камчатки, а также за рубеж: по Европе, Азии, Африке, Новой Зеландии, Канаде.

Екатерина Климовская в составе группы шла по маршруту «Покорители Севера: на восточную вершину Эльбруса с северной стороны». Это один из самых сложных походов в портфолио компании. Участникам без опыта и с плохой физической подготовкой не рекомендуют такие восхождения.

Эльбрус осенью опасен резкой сменой погоды, также туристы рискуют провалиться в трещины, которые засыпает снегом. «Маршрут, конечно, мощный от начала и до конца. Трудный, красивый, дикий», — пишут в отзывах участники прошлых походов.

«Эльбрус имеет несколько маршрутов с юга — это самый безопасный вариант, с севера очень сложный и опасный», — отметил Алексей Тюжин, участвовавший в горных походах «Клуба приключений». С Екатериной он познакомился в 2019 году на «Тридцатке» (старейший маршрут через Кавказский заповедник к Черноморскому побережью).



«Из общения с ней я вынес, что у нее было пять неудачных попыток восхождения на Эльбрус и несколько простейших походов. На нашем совместном маршруте ей было тяжело, а маршрут был довольно легкий», — вспоминает Тюжин.

В «Клубе приключений» Екатерину охарактеризовали как опытную альпинистку и добавили, что у неё за плечами два пятитысячника — Казбек и Эльбрус с южного склона.

Группа шла под руководством 41-летнего главного инструктора Дмитрия Литвинова. Гиды, с которыми поговорила «Фонтанка», характеризуют Литвинова как специалиста с «огромным опытом и авторитетом». Участники его походов оставили 272 отзыва, в которых часто отмечается его дисциплина и надёжность.

Помогал Литвинову инструктор Алексей Пузиков. В отношении него коллеги не дают таких однозначно положительных оценок, отмечают хорошую физическую подготовку и то, что мог «не чувствовать группу». На сайте «Клуба приключений» опубликован негативный отзыв о Пузикове, «Фонтанка» также пообщалась со свидетелями прошлых походов с его участием, которые замечали за инструктором несерьёзное отношение к делу. Профиль Пузикова на сайте «Клуба приключений» оказался удалён. В самой организации объяснить причину удаления не смогли, но заверили что ни о каких штрафах за несоблюдение правил работы для Пузикова речи не шло.

Фото: скриншот страницы сайта

«Многие инструкторы могут вечером чуть-чуть расслабиться, но не это повлияло на ситуацию», — считает бывший инструктор «Клуба приключений» Искандер Галеев. Он перестал работать с петербургской компанией, так как не смог договориться по условиям безопасности. «Берут инструкторов так: он вчера пришёл участником, с горы спустился, познакомился и на следующий год идёт инструктором, без подготовки, без всего, — говорит Галеев. — Основной посыл к инструкторам был не твой технический уровень, а то, как ты умеешь зажигать группу, то есть как аниматор. Инструктор же должен быть психологом, а анимация бонусом идёт».

Алексей Тюжин замечает, что группа Екатерины разорвалась из-за того, что не была в связке. Страховка отсутствовала и в других горных походах, в которых участвовал петербуржец. «То есть мы должны были идти не в связках, с карабинами и прочим, как показано в фильмах про альпинистов, а отдельно друг от друга с трекинговыми палками в качестве самостраховки. Доктрина «Клуба приключений» в этом мероприятии: "Поскольку мы не можем за имеющиеся дни подготовить из приехавших людей альпинистов, мы поведем их на склон по отдельности, чтобы в случае срыва погиб только сорвавшийся, а не вся связка людей, которые не имеют навыков, чтобы зарубиться на склоне и спасти упавшего"», — писал он.



Юрий Рощин также считает нарушением, что группа шла без связки. По его словам, Литвинов, промахнувшись мимо тропы, увёл людей восточнее, где альпинистов подстерегает большое количество ледовых трещин. Это большая удача, что никто из них не пострадал. «Во время спуска основной группы, уже без отставших, ещё один участник провалился в трещину, наверное неглубокую, потому что после безрезультатной попытки руководителя ему помочь — верёвок-то не было — он смог вылезти самостоятельно и продолжить спуск с группой. При этом руководителем был оставлен или забыт на склоне собственный рюкзак, в котором, по его словам, были документы и, возможно, деньги. Во время поисковых работ, по словам спасателей, у них было впечатление, что руководитель больше озабочен поисками своего рюкзака, а не пострадавшей», — сказал Рощин.

«Все зависит от количества снега на горе, походных условий. Мы подозреваем, что они просто не успели надеть связки. Все ложится на плечи самого организатора, как он считает нужным, так они и делают», — прокомментировали в «Клубе приключений».



По словам Рощина, ни Литвинов, ни Пузиков не смогли внятно показать спасателям путь, по которому группа спускалась с вершины в базовый лагерь. «На данный момент облёты на вертолёте и поиск в предполагаемом районе исчезновения девушки результатов не дали. Делайте выводы сами из происшедшего. Эльбрус серьёзная гора, которая не прощает некомпетентности и ошибок, и этот случай ещё одно подтверждение этому», — написал в «Фейсбуке» Рощин. Сотрудники МЧС продолжают прочёсывать предполагаемую территорию исчезновения Екатерины. К месту проведения поисковой операции прибыла 65-летняя мать петербурженки.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»