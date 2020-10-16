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16.10.2020 15:01
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Эрмитаж разъяснил условия проведения фотосъемки для молодоженов

Государственный Эрмитаж опубликовал подробности, при каких условиях молодоженам разрешено фотографироваться в музее.

«С 20 октября 2020 года в музее вновь разрешено проведение свадебных фотосессий при приобретении входных билетов в Эрмитаж и билета на профессиональную костюмированную съёмку. Такая услуга была доступна до пандемии, но из-за вводимых из-за неё ограничений временно была недоступна», — говорится в сообщении на сайте музея.

В администрации напоминают: каждый из участников (их может быть до пяти человек), включая фотографа, должен иметь входной билет стоимостью 500 рублей, а билет на проведение фотосъемки стоит еще 5000 рублей. Кроме того, администраторов входной зоны нужно предупредить заранее телефонным звонком.

Напомним, 15 октября Михаил Пиотровский анонсировал возвращение разрешения на свадебную фотосъемку в музее. Подробности не уточнялись.

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Комментарии (1)

hal9000
А че тока фотосъемку..??..а стол накрыть посидеть выпить..цыгане пьяные гусары..
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