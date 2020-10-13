Камера сняла, как в Петербурге водитель «Жигулей» подставляет под удар 19-летнюю пассажирку
«Фонтанке» стали известны подробности аварии в Невском районе Петербурга. Нетерпеливый водитель «Жигулей» с номерами Ленобласти выездом на встречную полосу подставил молодую пассажирку под внедорожник. 19-летнюю девушку госпитализировали, авария попала на видео.
Запись ДТП на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана днем 13 октября публикует «Фонтанка». ВАЗ стремился проскочить перекресток поскорее и выехал под встречный поток. «Митсубиши» врезалась в него с пассажирской стороны.
«Фонтанка.ру»
Водитель ВАЗ-2107 с госномером 47-го региона получил травмы, его на месте осмотрели медики. Крепче досталось пассажирке — начинающему визажисту. Девушка получила серьезные травмы спины, ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Двое суток назад на том же перекрестке водитель «Лады», профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, проехал на красный свет, сбил насмерть женщину-пешехода и врезался в автомобиль, в котором перевозили 11-месячного ребенка. Кроме девочки травмы получила 27-летняя пассажирка. Рабаданова задержали по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.