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13.10.2020 19:40
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Камера сняла, как в Петербурге водитель «Жигулей» подставляет под удар 19-летнюю пассажирку

«Фонтанке» стали известны подробности аварии в Невском районе Петербурга. Нетерпеливый водитель «Жигулей» с номерами Ленобласти выездом на встречную полосу подставил молодую пассажирку под внедорожник. 19-летнюю девушку госпитализировали, авария попала на видео.

Запись ДТП на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана днем 13 октября публикует «Фонтанка». ВАЗ стремился проскочить перекресток поскорее и выехал под встречный поток. «Митсубиши» врезалась в него с пассажирской стороны.

«Фонтанка.ру»

Водитель ВАЗ-2107 с госномером 47-го региона получил травмы, его на месте осмотрели медики. Крепче досталось пассажирке — начинающему визажисту. Девушка получила серьезные травмы спины, ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Двое суток назад на том же перекрестке водитель «Лады», профессиональный самбист Юсуп Рабаданов, проехал на красный свет, сбил насмерть женщину-пешехода и врезался в автомобиль, в котором перевозили 11-месячного ребенка. Кроме девочки травмы получила 27-летняя пассажирка. Рабаданова задержали по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Комментарии (8)

f0ntan
До коли в рекламе на НТВ и в статьях Фонтанки Митсубиси будут писать "ши" и озвучивать через "шы", если японцы произносят "си"? Да и англичане и американцы, которые пишут shi, не произносят как русский "шы", как произносят его у нас, потому что у нас буква "ш" твердая, а произносят, как японцы, между "си и "щи". Футболист Спартака Шишкин в передаче с ним на Матч-Тв говорил, что бывший тренер Спартака называл его похожим что-то на "Сиськин", что вызывало смех у всей команды. Не произносят англичане свой shi как мы читаем "шы" ми все! Нет у них буквы "ы". И слово наше "суши" тоже, наверное, режет слух японцев.
Флуктуация
Что ж за перекресток такой((
razdva.spb
Очередной тожероссиянин за рулём был?
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