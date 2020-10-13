«Фонтанка» выбрала несколько тематических собраний, о которых мало кто знает, и рассказывает, что там искать.

автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»

Коллекция трамвайных билетов, советские куклы, тактильный глобус или кирпичи из петербургских домов — рассказываем, чем примечательны экспозиции петербургских ведомственных музеев.

Музей кирпича. История глины и кусочки старинных зданий



автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»

Все стены в музейном пространстве на первом этаже Государственного архитектурно-строительного университета уставлены стеллажами. На каждой полке в комнате — кирпич с клеймом: надписью, номером или узором. Первый экспонат будущей коллекции попал в руки к её основателю, профессору Всеволоду Инчику, в 1942 году — тогда еще школьнику. Кирпич с отметкой «Елисеевъ» он вытащил из груды обломков, которые остались от его кухни в доме на проспекте Маклина (ныне — Английском) после бомбёжки, и решил сохранить его, несмотря на протесты взрослых. После Инчик начал находить кирпичи с отметками в стенах других разрушенных домов, а затем, спустя годы и уже по работе, как инженер обследуя кладку исторических зданий от Петропавловского и Исаакиевского соборов, Гостиного двора, гостиницы «Англетер» до Новгородского кремля, сохранял и изучал выемки. В 1991 году, будучи преподавателем СПбГАСУ, часть коллекции он перенёс в университет на кафедру химии, чтобы показывать экспонаты студентам. Семь лет назад под 400 кирпичей руководство выделило отдельное помещение.



Первое, что, входя в зал, видят посетители — макет, на котором изображен процесс обжига кирпича в ХVIII–ХIХ веках. Сотни старинных кирпичей с разными отметками хранятся в высоких шкафах вокруг. Посетителям объясняют, что клейма были гарантом качества кирпича, а иногда играли и маркетинговую роль: например, генерал-майор Виктор Спечинский основал завод по производству кирпичей в 1897 году и ставил на них отпечаток подковы. Решение оказалось удачным не только потому, что именно этот знак характеризовал владельца фабрики как потомственного кавалериста и хорошо запоминался, но и потому, что подкову горожане воспринимали как символ удачи. Так что кирпичи разлетались практически сразу.

Иногда Всеволод Инчик сам ведёт экскурсии не только для студентов, но и для пришедших групп. Рассказывает не только о предметах на экспозиции, но и о том, что старинные кирпичи до сих пор находит на улицах. Настенная керамика вполне может подпирать ворота или лежать на детской площадке где-нибудь в петербургском дворе.



Чтобы попасть в музей кирпича СПбГАСУ на 2-й Красноармейской улице, 4, нужно предварительно записаться по телефону 575-94-54.

Музей на кафедре анатомии Университета им. П. Ф. Лесгафта. Скелет спортсмена и кабинет учёного



автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»

Разобраться в строении всех тканей и органов получится в музее кафедры анатомии Университета физкультуры имени Лесгафта.

Коллекция занимает обе стены длинного коридора. Среди экспонатов — десятки органов в пробирках, пояснительные плакаты и скелет, который согласно надписи на этикетке у его ног принадлежит Эрнесту Лусталло. Французский и советский спортсмен, основатель школы бокса в СССР умер в 1931 году в Ленинграде и завещал свои останки Университету Лесгафта.

Группировкой и отбором большинства экспонатов с 1909 года руководила ученица Петра Лесгафта Анна Красуская — первая в стране женщина, ставшая профессором анатомии. Как сообщается на большом информационном стенде, множество препаратов в коллекции она создала сама. Часть музея на кафедре анатомии — мемориальный кабинет самого Петра Лесгафта. Там можно увидеть стол, стул и письменные принадлежности учёного и его труды.



Попасть в музей анатомии возможно исключительно организованными группами по предварительной записи. Особенно интересно будет студентам профильных направлений. Номер музея — 714-12-13.

Музей ленинградского детства. Советские куклы и другие игрушки



автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»

По инициативе преподавателей музеи открываются и в общеобразовательных учебных заведениях. В 2013 году в школе № 55 Петроградского района основали экспозицию, посвящённую советским игрушкам. Первые вещи учителям передала ветеран Надежда Мурыгина, которая много лет собирала кукол. Сейчас вещей в коллекции несколько сотен. Куклы на стеллажах расставлены по тематикам — на одной из полок посетители видят кукол-«немок». На другой — игрушки ленинградского производства, модели которых разрабатывали профессиональные скульпторы.

Все эти художники после войны учились в Мухинском училище и смогли придумать игрушки, совсем не похожие по форме на классических пупсов. В коллекции есть работы Льва Разумовского, Галины Соколовой, Марианны Мотовиловой, художника-анималиста Натальи Тырковой, которые придумали самых популярных советских кукол.



«По внешнему виду игрушек можно понять, какие это годы: если мы видим куклу в короткой юбке, то понимаем, что это уже 70-е, потому что тогда появились колготки, а до этого были совсем другое бельё, одежда. Детей кутали, и они были кругленькие», — объясняет куратор экспозиции Дарья Соболева. Среди прочих вещей на «ленинградской» полке выделяется кукла-гимнастка художника детской игрушки Льва Сморгона. Девочка в чёрном купальнике и с двумя пучками на голове была нестандартна для начала 60-х годов и от других кукол отличалась тщательной стилизацией и строгим выражением лица.

Как рассказывают в музее, иногда «характер» игрушки мог сыграть фатальную роль. Так произошло с моделью «Маша-растеряша» ещё довоенной поры. Первые модели, которые за неимением материалов делали из папье-маше, предпочли не выпускать в массовое производство: у Маши слишком «шкодливое» выражение лица, и ответственные за отбор моделей на заводах испугались, что, глядя на неё, дети тоже захотят хулиганить. Сохранившиеся игрушки этой модели считаются особенной редкостью.



В одной из витрин воссоздана целая комната с гардеробной для куклы из Германии со стеклянными глазами и фарфоровой головой. Позволить себе таких могли только дети из состоятельных семей. Во время становления игрушечной промышленности советские специалисты «подсмотрели» формы именно у немцев и уже в 1920-х годах отлили собственный вариант. Сначала делали копии из привозного целлулоида, затем из советского, изготовленного на Охтинском химическом комбинате. Помимо этого в музее посетителям показывают кукол из специально разработанной опилочной массы и тканевые варианты.

Один из самых ценных экспонатов на площадке — мальчик Веснушка и его друг Хоха с башмаком вместо морды. Эти куклы играли в телепередаче «Большой фестиваль»: героев для детской программы — аналога «Спокойной ночи, малыши!» разработала художница Маргарита Скрипова-Ясинская. На телевидении игрушки выступали с 1989 по 2001 год, а затем осели в музее. Рядом с ними детские письма, которые писали им зрители.

Попасть в музей ленинградского детства можно по предварительной записи. Подробности — в группе «ВКонтакте».



Музей истории молодёжных организаций. Пионерские знамена и дневник из эвакуации



Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем

О жизни в Ленинграде и детях говорит и музей истории молодёжных организаций. Он появился в 1987 году, когда участницы совета ветеранов Местной противовоздушной обороны (МПВО) — женщины, защищавшие город во время Великой Отечественной войны, — решили собрать в одном месте документы и памятные вещи. Экспозицию открыли на Торжковской улице, 30, и включили в коллекцию личные дневники, фотографии, письма, которые отправляли в блокадный Ленинград жители других городов. Среди дневников выделяется тетрадка, которая попала к сотрудникам музея весной 2020 года. Студентка ремесленного училища в Кронштадте описывает эвакуацию в Сибирь. На листах она и её подруги в 1943 году из других городов поочерёдно делали записи, вклеивали отрывки из писем, открытки и фотографии, а на последней странице оставили свои адреса. Помимо этого экспоната, экскурсоводы всегда показывают посетителям каску служащей МПВО. От обычных солдатских она отличается широкими полями.

Другие части экспозиции посвящены советскому быту, жизни пионеров и октябрят. Один зал превращён в обычную коммунальную квартиру: при помощи перегородок пространство разделили на комнаты и кухню. Об истории молодёжных организаций тут рассказывают на примере формы разных лет, значков и знамён.

В залы музея истории молодёжных организаций пускают группами до 15 человек. Подробности — в группе «ВКонтакте». Музей при Всероссийском обществе слепых Петербурга. Тактильная карта и книги по Брайлю

От экспозиции при Всероссийском обществе слепых на улице Шамшева, 8, сначала не ожидаешь особой интерактивности: пространство пугает тяжёлыми старыми витринами и узкими проходами между ними. Впрочем, оказывается, что все стёкла поднимаются, экспонаты можно взять в руки, а экскурсоводы учат читать по Брайлю и дают в руки специальный грифель для письма. Посетителям разрешают трогать объёмные портреты и изучать клавиши специальных печатных машинок.

На экспозиции рассказывают о первых учебных заведениях для незрячих, показывают глобус, где границы обозначены выпуклой чертой, а страны подписаны брайлевскими точками, и такую же самодельную карту советской поры. Отдельный уголок посвятили военной тематике: там можно узнать не только о слухачах и увидеть ключи, с помощь которых они настраивали инструменты — трубы разного диаметра для улавливания звуков, но и о том, как незрячие плели маскировочные сети, которыми в Ленинграде накрывали дома и памятники, изготавливали скрепки для медалей и ездили по госпиталям, чтобы помочь адаптироваться солдатам, только что потерявшим зрение.

Из-за того, что вещи в коллекцию Общества слепых во многих случаях передавали сами незрячие или их родственники, в музее оказалось много личных вещей. Среди прочего в «блокадной» части внимание привлекает зачётка и свидетельство о смерти от дистрофии в январе 1942 года незрячей студентки Педагогического университета им. Герцена Татьяны Титовой. На документах — её фотографии.

Часть экспозиции о послевоенном периоде рассказывает, как незрячие работали на заводах, собирали трансформаторы, щитки приборов к трактору «Кировец» и гирлянды для ёлок, после работы ходили в кружки, играли на инструментах и пели

Музей работает по будням с 10.00 до 16.30. Предупредить сотрудников о приходе нужно по номеру 8 (812) 237-17-90.

Музей Горного университета. Сотни метеоритов, драгоценности и скелеты древних существ

Увидеть больше 230 тысяч экспонатов — образцы минералов, окаменелостей и технику, которую со времён Екатерины II применяли на рудниках, — предлагают посетителям музея Горного университета.

Экспозиция в залах выстроена «по химическому принципу»: минералы в витринах распределены от простых по составу к сложным. Некоторые камни лежат под стёклами, но особенно крупные, как, например, полуторатонная глыба малахита или крупнейший из найденных в России медный самородок, располагаются на отдельных тумбах.

В коллекции музея — 800 образцов метеоритов. Посетителям показывают Палласово железо — первый в мире железо-каменный метеорит, найденный в 1749 году под Красноярском, и «Бородино» — метеорит, упавший в расположение русских войск накануне Бородинского сражения 1812 года. Также в музее есть один из обломков, обнаруженных после «каменного дождя» во французском городе Л'Эгль.

Коллекция художественного чугунного литья и скульптуры из камней, фрагменты окаменелостей, скелеты ихтиозавра и мистриозавра и рог ископаемого носорога расположены в тематических залах. Изучить всё это предлагается с экскурсией. Записаться на экскурсию по залам на набережной Лейтенанта Шмидта можно по телефону 8 (812) 328-80-35.

Музей истории Обуховского завода. Стол для 30 директоров и пушка со дна Финского залива



В Музее истории Обуховского завода посетителей отводят в кабинет директора и показывают стол, за которым с 1890-х годов успели поработать 30 руководителей предприятия, в том числе — министр обороны СССР Дмитрий Устинов, возглавлявший Обуховский с 1939 по 1940 год. Рядом в кабинете стоит кресло из дуба и кожи. На подлокотниках вырезаны львы. При этом один из них потерял клык. По версии сотрудников, случилось это, когда кто-то из начальников слишком сильно схватился за ручку.

В 1897 году в Финском заливе затонул броненосец «Гангут» с пушкой системы Барановского на борту. Орудие пролежало на дне 100 лет, и только после реставрации на нем стало отчётливо видно оригинальное клеймо Обуховского завода. Сейчас пушка — музейный экспонат.

Помимо прочего на предприятии изготавливали детали для пулемёта «Максим». Одно из орудий этой модели находится на экспозиции. Оно участвовало в Первой мировой и Гражданской войнах. В коллекции музея есть и образцы другой техники: от запчастей к судам до авиационных моторов. Детально рассмотреть цеха и инфраструктуру огромного предприятия посетителям предлагают на интерактивном макете. Здания, дороги и технику на заводской территории в уменьшенном размере воссоздали по документам и архивным снимкам.

Об этом подробно рассказывают на экскурсиях. Записаться можно по телефону 8 (812) 363-90-78.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»