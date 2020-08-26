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26.08.2020 15:35
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Пять уникальных предметов из музея истории Обуховского завода

Сколько директоров завода может сидеть за одним столом? Чем ценна пушка, пролежавшая на дне Финского залива 100 лет? Можно ли нарисовать сверхточную карту, если под рукой нет компьютера? На эти вопросы вы сможете ответить, отправившись на экскурсию в музей истории Обуховского завода вместе с «Фонтанкой»

Фото: Музей истории Обуховского завода

В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения одного из основателей завода — Павла Обухова. Именно благодаря ему в XIX веке удалось кардинально изменить ситуацию в оружейной отрасли России, а заодно и совершить прорыв в металлургии, идущей бок о бок с производством оружия. Накануне памятной даты мы отправились в музей истории Обуховского завода и нашли там 5 уникальных предметов, отражающих историю и самого предприятия, и страны в целом. Подробности — в видеосюжете.

Все это, а также другие ценные экспонаты — от стартовых капсул для ракет до утюгов, которые тоже выпускал Обуховский завод, — вы можете увидеть, посетив музей самостоятельно. Он открыт для посещения, но экскурсия проходит по противоэпидемическим правилам.

Материал подготовлен специально для концерна «Алмаз-Антей»

Фото: Музей истории Обуховского завода

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