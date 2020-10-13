FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 13:38
22
Печать

В Петербурге расчищают от построек территорию вертолетного завода «Климов» под редевелопмент

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Петербурге 13 октября на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы сносят здания вертолетного завода «ОДК-Климов», передает корреспондент «Фонтанки». В прошлом году территорию выкупила группа ПИК.

Согласно информационному щиту, работы начались в июле, завершиться снос зданий должен до 30 декабря 2020 года. Демонтаж по заказу ООО «ПИК-Менеджмент» ведет «УК «Спрингалд».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В прошлом году московская группа ПИК приобрела 7,6 га территории АО «ОДК-Климов». Это квартал в границах Кантемировской улицы, Большого Сампсониевского проспекта, улицы Александра Матросова и железной дороги. После покупки земли группа комментировала «Фонтанке», что говорить о концепции застройки квартала пока преждевременно.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Редакция направила компании запрос с просьбой рассказать о планах на освобождающуюся территорию.

В локации ближе к улице Александра Матросова группа возводит ЖК «Кантемировская 11» — это семь 9–13-этажных домов. Рядом располагается объект культурного наследия — Сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено», которая была возведена в 1914–1916 году.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

260559331
Внутренние Флигели сносят больше месяца. Наверное уже два. Вот новость то !!все кто ездят на электричке с финляндского видят жто с лета. Завод не работал уже лет 10-15... все старые и устаревшее. Жилья в субцентре не хватает. Так я называю пояс между центром и новостройками. Застраивание этого пояса - это тренд ближайшего десятилетия. Повторяем Москву.
муматор
очередной снос от губера. Что-то от города останется к тому времени. когда он нас наконец покинет? Кстати, на фото корпуса из красного кирпича очень похожи на дореволюционные. Если это так, то кто их разрешил снести?
alexadmin
Временщикам, двигающимся траекторией шепетовка-Каменный-Кремль-Лондон совершенно наплевать на город.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний