В Петербурге расчищают от построек территорию вертолетного завода «Климов» под редевелопмент
В Петербурге 13 октября на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы сносят здания вертолетного завода «ОДК-Климов», передает корреспондент «Фонтанки». В прошлом году территорию выкупила группа ПИК.
Согласно информационному щиту, работы начались в июле, завершиться снос зданий должен до 30 декабря 2020 года. Демонтаж по заказу ООО «ПИК-Менеджмент» ведет «УК «Спрингалд».
В прошлом году московская группа ПИК приобрела 7,6 га территории АО «ОДК-Климов». Это квартал в границах Кантемировской улицы, Большого Сампсониевского проспекта, улицы Александра Матросова и железной дороги. После покупки земли группа комментировала «Фонтанке», что говорить о концепции застройки квартала пока преждевременно.
Редакция направила компании запрос с просьбой рассказать о планах на освобождающуюся территорию.
В локации ближе к улице Александра Матросова группа возводит ЖК «Кантемировская 11» — это семь 9–13-этажных домов. Рядом располагается объект культурного наследия — Сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено», которая была возведена в 1914–1916 году.