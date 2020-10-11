По данным «Фонтанки», после падения мотоциклиста в ночь на 11 октября с разведенного моста через Большую Невку сотрудники поисково-спасательной службы нашли в воде 29-летнего сотрудника МЧС. При нем нашли служебное удостоверение помощника начальника караула.

В ГУ МЧС Петербурга подтвердили «Фонтанке» гибель своего сотрудника. Он работал в пожарной части Василеостровского района.

Следственный комитет Выборгского района Петербурга проводит проверку. По предварительным данным, водитель проигнорировал установленное на разведенном мосту ограждение и запрещающий сигнал светофора. Представители «Мостотреста» пытались остановить водителя взмахами рук. Он среагировал и затормозил, но инерция мотоцикла увлекла его с пролета в воду.

Сампсониевский мост не входит в список регулярно разводимых. Его поднимают время от времени, по предварительным заявкам.