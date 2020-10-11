FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 17:33
5
Печать

Упавшим с разведенного моста мотоциклистом оказался сотрудник ГУ МЧС Санкт-Петербурга

«Фонтанке» стала известна личность упавшего с Сампсониевского моста мотоциклиста. Следственный комитет Петербурга устанавливает обстоятельства гибели сотрудника ГУ МЧС.

По данным «Фонтанки», после падения мотоциклиста в ночь на 11 октября с разведенного моста через Большую Невку сотрудники поисково-спасательной службы нашли в воде 29-летнего сотрудника МЧС. При нем нашли служебное удостоверение помощника начальника караула.

Пострадавшего передали скорой помощи. После непродолжительных реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Мотоцикл «Кавасаки» затонул.

В ГУ МЧС Петербурга подтвердили «Фонтанке» гибель своего сотрудника. Он работал в пожарной части Василеостровского района.

Следственный комитет Выборгского района Петербурга проводит проверку. По предварительным данным, водитель проигнорировал установленное на разведенном мосту ограждение и запрещающий сигнал светофора. Представители «Мостотреста» пытались остановить водителя взмахами рук. Он среагировал и затормозил, но инерция мотоцикла увлекла его с пролета в воду.

Сампсониевский мост не входит в список регулярно разводимых. Его поднимают время от времени, по предварительным заявкам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

usuder
Удивительная судьба...
sektor7
Мотоцикл надо доставать. Он загрязняет водную среду.
aaignat
Очередной псевдобессмертный с корками вместо крыльев. Пущай бы плыл к финам
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний