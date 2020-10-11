Мотоциклист упал с разведенного моста в Петербурге. ДТП попало на видео
В Петербурге мотоциклист погиб после падения с разведенного моста. Видеозапись показала, как его пытались предупредить.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, 11 октября около 2.15 мотоцикл «Кавасаки» проследовал мимо ограждения и запрещающего сигнала светофора и упал в воду перед разводной частью моста.
«Фонтанка» публикует кадры падения. Работники «Мостотреста» в ярких жилетах пытались «вручную» остановить байкера. Он в последний момент затормозил, но было поздно.
Мотоциклом управлял 29-летний петербуржец. Его тело нашли.
Сампсониевский мост над Большой Невкой не входит в список регулярно разводимых мостов, он отсутствует в постоянном списке «Мостотреста». Разводят Сампсониевский по предварительной заявке.