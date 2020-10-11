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11.10.2020 09:42
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Мотоциклист упал с разведенного моста в Петербурге. ДТП попало на видео

В Петербурге мотоциклист погиб после падения с разведенного моста. Видеозапись показала, как его пытались предупредить.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, 11 октября около 2.15 мотоцикл «Кавасаки» проследовал мимо ограждения и запрещающего сигнала светофора и упал в воду перед разводной частью моста.

«Фонтанка» публикует кадры падения. Работники «Мостотреста» в ярких жилетах пытались «вручную» остановить байкера. Он в последний момент затормозил, но было поздно.

Мотоциклом управлял 29-летний петербуржец. Его тело нашли.

Сампсониевский мост над Большой Невкой не входит в список регулярно разводимых мостов, он отсутствует в постоянном списке «Мостотреста». Разводят Сампсониевский по предварительной заявке.

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Комментарии (35)

teodor
Премия дарвина конечно
Александр Огнев
Ну как говориться чем больше хрустов, тем меньше хрустов...у них в генах самовыпиливаться
193121
Кто знает, почему моста разведённого не заметил. Может ехал на автомате, где всегда ездил. Обычно этот мост не разводят. Может обкуренный-ширнувшийся. Может и глаза отвели, специалисты есть, как частно практикующие, так и в спецслужбах. А может карма такая. Мы не узнаем. По любому надо себя в сознании держать, когда на улице находишься.
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