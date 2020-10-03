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03.10.2020 14:23
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Германия отказала России в консульском доступе к Навальному

МИД Германии отказал российским дипломатам в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному. Отказ получило посольство России 3 октября.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному», — приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.

Ранее Берлин заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы ФРГ по инциденту с Навальным, воздержаться от санкций против РФ будет невозможно.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 октября выступила за возбуждение уголовного дела для расследования отравления. В первый день октября ситуацию с «берлинским пациентом» прокомментировал и председатель Госдумы. Вячеслав Володин настаивает, что президент России спас жизнь оппозиционеру, а тот ведет себя как «бесстыдник и подлец», когда обвиняет руководство страны в своем возможном отравлении. Председатель Госдумы также допустил сотрудничество Навального с западными спецслужбами.

В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть.

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Комментарии (13)

260657101
У Навального есть телефон, есть Инстаграм, есть твиттер наконец, зачем МИД обращается к Германии? Пусть напишут Алексею напрямую, если он захочет встретится, значит ответит. Алё Лавров, на дворе 21 век.
Савва Морозов
утром слушал богоизбранное радио. всё, как обычно: навального, при отсутствии хоть каких-то доказательств - однозначно отравила россия, а, при наличии фотографий, псевдоисторик-педофил - ниучёмневиноуват.
HomerMP
"В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть".
Фонтанка, не ври! Навальный сказал следующее:
"Я утверждаю, что за отравлением стоит Владимир Путин, и у меня нет других версий. Я говорю это на основании фактов, и главный из них — это «Новичок». Приказ о его использовании или изготовлении могут отдать только два человека — глава ФСБ или СВР. Может быть, еще ГРУ. Очевидно, что такое решение они не могут принять без указаний Путина".
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