Германия отказала России в консульском доступе к Навальному

МИД Германии отказал российским дипломатам в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному. Отказ получило посольство России 3 октября.
«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному», — приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
Ранее Берлин заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы ФРГ по инциденту с Навальным, воздержаться от санкций против РФ будет невозможно.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 октября выступила за возбуждение уголовного дела для расследования отравления. В первый день октября ситуацию с «берлинским пациентом» прокомментировал и председатель Госдумы. Вячеслав Володин настаивает, что президент России спас жизнь оппозиционеру, а тот ведет себя как «бесстыдник и подлец», когда обвиняет руководство страны в своем возможном отравлении. Председатель Госдумы также допустил сотрудничество Навального с западными спецслужбами.
В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть.