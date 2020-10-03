Германия отказала России в консульском доступе к Навальному

МИД Германии отказал российским дипломатам в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному. Отказ получило посольство России 3 октября.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному», — приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.

Ранее Берлин заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы ФРГ по инциденту с Навальным, воздержаться от санкций против РФ будет невозможно.