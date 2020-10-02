Центр Петербурга днём 2 октября стал фоном для «оживших картин» 13-летней художницы Елизаветы Анисимовой. На Дворцовой площади и у Банковского моста девочка в ярко-оранжевом брючном костюме и с гигантским карандашом в руках позировала вместе с моделью, одетой в чёрно-белое бумажное платье. По задумке, это героиня её картин, которая будто бы ожила и вышла погулять по улицам.

Елизавета Анисимова выросла в Лос-Анджелесе, её семья живёт на две страны. Задержаться в России пришлось из-за пандемии. Родители никогда не имели отношения к искусству, мама — филолог, отец работает в сфере математики, поэтому они были удивлены, когда четыре года назад, увидев на одном из фестивалей, как художники обыгрывают известные картины и вписывают себя на место героев, девочка решила попробовать сделать что-то своё.



Сейчас в прессе Елизавету называют единственным в мире ребёнком, который работает в жанре Living Art. Художница создаёт фон для будущей работы на холстах, а затем сама становится героиней картин, используя костюмы и нанося краску на тело. В результате перформанса получаются видео или фото. Одни из них она размещает в сети, другие же печатает на холстах, дорисовывая мелкие детали поверх.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как рассказала «Фонтанке» мама художницы, Екатерина Анисимова, в сентябре Лиза написала картину «Волшебство Санкт-Петербурга», на которой изобразила чёрно-белый Исаакиевский собор и грифонов, оделась в яркую одежду и, вооружившись гигантским карандашом, попыталась передать свои ощущения от города. На получившихся снимках она будто бы раскрашивает здания. Теперь, в последние солнечные дни бабьего лета, художница решила «выйти из студии вместе со своими героями в реальный мир» и создать новые живые картины уже на фоне реальных достопримечательностей.

Елизавета сделала из бумаги чёрно-белое платье и парик для своей подруги, склеила обувь. Обе героини разукрасили краской лица. Фоном для серии работ стали Дворцовая площадь, Эрмитаж, Банковский мост и другие точки в петербургском центре. Выйдет ли в результате один кадр-картина или же их будет несколько, автор пока что не знает: происходящее — «процесс творческий».

