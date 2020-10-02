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02.10.2020 17:35
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Печать

Дворцовая площадь стала фоном для «живых картин» юной художницы, работающей в необычной технике

Центр Петербурга днём 2 октября стал фоном для «оживших картин» 13-летней художницы Елизаветы Анисимовой. На Дворцовой площади и у Банковского моста девочка в ярко-оранжевом брючном костюме и с гигантским карандашом в руках позировала вместе с моделью, одетой в чёрно-белое бумажное платье. По задумке, это героиня её картин, которая будто бы ожила и вышла погулять по улицам.

Елизавета Анисимова выросла в Лос-Анджелесе, её семья живёт на две страны. Задержаться в России пришлось из-за пандемии. Родители никогда не имели отношения к искусству, мама — филолог, отец работает в сфере математики, поэтому они были удивлены, когда четыре года назад, увидев на одном из фестивалей, как художники обыгрывают известные картины и вписывают себя на место героев, девочка решила попробовать сделать что-то своё.

Сейчас в прессе Елизавету называют единственным в мире ребёнком, который работает в жанре Living Art. Художница создаёт фон для будущей работы на холстах, а затем сама становится героиней картин, используя костюмы и нанося краску на тело. В результате перформанса получаются видео или фото. Одни из них она размещает в сети, другие же печатает на холстах, дорисовывая мелкие детали поверх.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как рассказала «Фонтанке» мама художницы, Екатерина Анисимова, в сентябре Лиза написала картину «Волшебство Санкт-Петербурга», на которой изобразила чёрно-белый Исаакиевский собор и грифонов, оделась в яркую одежду и, вооружившись гигантским карандашом, попыталась передать свои ощущения от города. На получившихся снимках она будто бы раскрашивает здания. Теперь, в последние солнечные дни бабьего лета, художница решила «выйти из студии вместе со своими героями в реальный мир» и создать новые живые картины уже на фоне реальных достопримечательностей.

Елизавета сделала из бумаги чёрно-белое платье и парик для своей подруги, склеила обувь. Обе героини разукрасили краской лица. Фоном для серии работ стали Дворцовая площадь, Эрмитаж, Банковский мост и другие точки в петербургском центре. Выйдет ли в результате один кадр-картина или же их будет несколько, автор пока что не знает: происходящее — «процесс творческий».

В январе 2019 года Елизавета Анисимова выступила на шоу детей-талантов «Лучше всех» на Первом канале, а летом 2020 года в деревне Пристань Лужского района расписала фасад часовни.

Среди работ, которые Анисимова выкладывает на своей странице в Instagram, есть картина, на которой изображены дети, которые ждут эвакуации из блокадного Ленинграда.

В 2018 году в «Эрарте» прошла выставка художника Лю Болина, который маскируется и сливается со своими картинами при помощи боди-арта.

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Комментарии (1)

Дзига Вертов
Девочка молодец, сразу видно и талант и вдохновение. Видно, что выросла за границей — в таком юном возрасте проявилась инициатива и лидерство — ведь в 13 лет вот так выступить не каждый может. У неё же нет продюсера который будет её таскать от концерта к концерту, одевать и намалёвывать а также говорить что плясать или петь
Есть одно НО. У нас в городе люди дикие. Несмотря на КУЛЬТУРНУЮ вроде бы СТОЛИЦУ, люди до этого не дошли ещё. Понятие Girl Power ещё не пришло в Русь. У нас совсем другие скрепы
Я просто боюсь что девочка не подозревает что могут подойти менты и просто за волосы её утащить. Я серьёзно. Такая у нас страна. Эрмитаж, балет, театр — да, мы культурная столица, но, как говорится, "обед по расписанию". Если ментам что-то не понравится, то вежливо — как в Лос Анжелесе — общаться они не обучены. Их другому обучают
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