Родители обнаружили вещи своих детей выставленными из школы на улицу в Адмиралтейском районе Петербурга. Директор учреждения заявила, что она — за соблюдение чистоты, а хранение вещей в функционал школы не входит. Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Светлана 3 сентября, по распоряжению директора школы № 238, расположенной напротив Новой Голландии, вещи учеников были вынесены из здания учебного учреждения на улицу.

автор фото читательница «Фонтанки» Светлана автор фото читательница «Фонтанки» Светлана автор фото читательница «Фонтанки» Светлана

«На землю перед школой были выброшены детские вещи, которые ученики не успели забрать домой. Родители, которых не пускают в здание, были вынуждены копаться в куче вещей рядом с помойкой. Напомню, что в Адмиралтейском районе рядом с помойками обитают крысы», — написала Светлана.