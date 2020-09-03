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03.09.2020 13:16
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«Мы не камера хранения». В школе у Новой Голландии выставили на улицу забытую обувь учеников

Родители обнаружили вещи своих детей выставленными из школы на улицу в Адмиралтейском районе Петербурга. Директор учреждения заявила, что она — за соблюдение чистоты, а хранение вещей в функционал школы не входит.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Светлана 3 сентября, по распоряжению директора школы № 238, расположенной напротив Новой Голландии, вещи учеников были вынесены из здания учебного учреждения на улицу.

автор фото читательница «Фонтанки» Светлана
автор фото читательница «Фонтанки» Светлана
автор фото читательница «Фонтанки» Светлана
автор фото читательница «Фонтанки» Светлана
автор фото читательница «Фонтанки» Светлана
автор фото читательница «Фонтанки» Светлана

«На землю перед школой были выброшены детские вещи, которые ученики не успели забрать домой. Родители, которых не пускают в здание, были вынуждены копаться в куче вещей рядом с помойкой. Напомню, что в Адмиралтейском районе рядом с помойками обитают крысы», — написала Светлана.

Директор школы № 238 Тамара Ермилова в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» сбавила градус трагичности ситуации. По словам руководителя, на улицу вынесли пакеты со сменной обувью, которую с прошлого учебного года не забрали ни родители, ни ученики, несмотря на многочисленные просьбы со стороны педагогического состава. Осознав бесполезность напоминаний, директор приняла решение — очистить здание.

«Это та обувь, которую дети с сентября по март относили. Чистотой она не блистала и не соответствовала никаким санитарным нормам, — отметила Ермилова, — Мы не камера хранения. Взрослые люди должны понимать ситуацию — мы детское учреждение, у меня нет ни одного места, куда я могу это сложить. А главное, я просто знаю, если это сложить, то это будет лежать годами. Более того, родители думают, что в обязанности школы входит хранить их личное имущество».

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Комментарии (5)

260705211
А в чем драматизм-то??
Если обувь и шмот никто не забрал после напоминаний больше чем за полгода, значит ни детям, ни родителям их вещи точно не нужны. Нужно было действительно просто вытряхнуть в контейнер и всё.
spb7771250
Сколько-сколько эта директриса получает денежек из бюджетика-то? Остальное только матом могу написать, но это нельзя...
Pilk
Если действительно всех просили забрать много раз, но не сделали этого, то правильно, что выбросили.
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