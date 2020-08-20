«Алтайская шамбала» и «чудеса Кавказа». Куда поехать в отпуск, чтобы получить кешбэк

Санаторий в Самаре или отель в Карелии, тур по Камчатке или медицинские процедуры в Пскове — «Фонтанка» изучила варианты для туристов, которые захотят вернуть себе от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в России.

Фото: «Фонтанка.ру»

21 августа в 00:00 часов начнется продажа туров по России с кешбэком. За неделю надо определиться с направлением и отправиться минимум в четырехдневное путешествие. За тур от 25 тысяч рублей правительство грозится вернуть пять тысяч, за путевку от 50 — десять. А тем, кто решится потратить от 75, — сразу пятнадцать. И большинство бы ожидаемо махнуло в Крым или Сочи, но доступны они будут лишь в низкий сезон — с 1 октября. В августе — сентябре придется выбирать между Иваново и Воронежем. Полный список туров и гостиниц, которые участвуют в программе, появится 21 августа на официальном сайте Федерального агентства по туризму — «Мирпутешествий.рф». Инструкцию по возврату и все подробности — читайте здесь. Не дожидаясь запуска, «Фонтанка» опросила туроператоров о том, куда они предложат поехать изможденным пандемией туристам и по каким направлениям ждут наибольший спрос.



«Петербуржцы могут посетить старинные города с богатой историей: Калугу, Воронеж, Республику Мордовию, Иваново, Новосибирск, Оренбург, Ярославль, Кострому, Курск, Иркутск, Самару, Псков, Казань. Отдохнуть и насладиться живописной природой Кисловодска, Железноводска, заняться лечением в санаториях города Ессентуки. Побывать в одном из самых красивых и уникальных мест Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии», — перечислил туроператор «Библио-Глобус».

«По опыту продаж этим летом наибольшим спросом у жителей Петербурга будут пользоваться туры в Ленинградскую область, например с отдыхом в санаториях и отелях ЛО, а также туры в соседние регионы, такие, как Республика Карелия, Новгородская и Псковская области», — конкретизировали в «Интуристе».

Например, от 27 тысяч рублей на двоих (пять тысяч вернут кешбэком) можно вдвоем на четыре дня уехать в Карелию. Включены переезд на «Ласточке» Петербург — Петрозаводск — Петербург, размещение в СПА-отеле, правда, без процедур, но с завтраком и трансфером.



За те же деньги есть шестидневное путешествие в Мурманск «В гости к саамам». Включены день на поезде туда и обратно, посещение саамской деревни, поселения древнего народа края, катание на санях и квадроциклах, в зависимости от времени года. И обед с супом из лосося и тушеной олениной.

Восемь ночей в Пскове с проездом, проживанием в отеле три звезды с полным пансионом и оздоровлением обойдутся в 27 тысяч рублей на двоих. Санаторий в Иваново на четыре ночи — в 19, вместе с авиаперелетом.

С полусотней тысяч рублей можно рассчитывать на лечение в одном из санаториев Белокурихи на Алтае. Например, от 57 тысяч рублей есть туры на двоих. Но всего на четыре дня. В стоимость входит проживание, лечебная программа и авиаперелет в Горно-Алтайск и обратно.

За 69 тысяч рублей путешественников отправят на «Встречу с чудесами Кавказа» на регулярном рейсе. Пять дней, проживание в отеле три звезды, посещение с экскурсиями курортов Кавказских Минеральных вод, Приэльбрусья, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.



Или же можно отправиться в пятидневный экскурсионный тур из Петербурга в Казань под названием «Все краски Татарстана». За 62 тысячи рублей двоим покажут Казанский кремль, остров-град Свияжск, устроят поездки в Болгары и Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Категорию от 75 тысяч рублей, с самым высоким кешбэком, неожиданно открывают туры в Самару и Оренбург. 10–11 дней, санаторий с лечением. Включены перелет и медстраховка.

Есть экскурсионный тур «Алтай шамбала» — недельное путешествие по местам сил в Горном Алтае. Это уже с перелетом и проживанием за 101 тысячу на двоих.

А за 133 можно улететь на Камчатку. Шесть дней, поездка к подножию Авачинского вулкана, сплав с рыбалкой по реке Быстрой и морская прогулка к острову Старичков. Почти путешествие мечты, но авиаперелет в Петропавловск-Камчатский не включен, так что смело можно добавлять еще половину стоимости тура на двоих.

Но всё это до начала глубокой осени и календарной зимы. Туроператоры ожидают, что в межсезонье туристы захотят отправиться в более теплые края — Ставропольский, Краснодарский, в Крым и Севастополь. С 1 октября на местные отели и санатории можно рассчитывать, имея всего от 25 тысяч рублей в кармане. Четыре-семь дней на двоих, в цене перелет, трансфер и проживание в отеле с завтраком.



«По нашим предварительным оценкам, после окончания пляжного сезона в Сочи интерес туристов естественным образом сместится преимущественно к экскурсионным турам, однако не стоит забывать и о турах с возможностью оздоровления в санаторно-курортных комплексах, которые расположены преимущественно на юге, и в этот период уже будет распространяться акция кешбэка», — резюмировали в ANEX Tour.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

