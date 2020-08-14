«Не памятник и был». КГИОП отказался признать СКК объектом культурного наследия

Как говорится в документе, вопрос о включении СКК в единый государственный реестр объектов культурного наследия был рассмотрен в связи с поступившими в КГИОП заявлениями. В ведомство его в феврале 2020 года повторно направляло петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) совместно с Союзом архитекторов Петербурга и региональным отделением национального комитета ИКОМОС.

КГИОП отказался признать здание универсального зала, кассовые павильоны и парк СКК объектом культурного наследия. Основанием стало заключение об отсутствии или наличии историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Напомним, аналогичное заявление о признании СКК памятником поступало в КГИОП в марте 2019 года. Тогда Смольный отказал, пояснив, что по закону на статус памятника могут претендовать здания, с момента постройки которых (или с момента значимых событий, связанных с этим объектом) прошло не менее 40 лет. СКК, по версии Смольного, ввели в эксплуатацию в середине 1980 года. Оспорить решение КГИОП в суде тоже не получилось.

Несмотря на то что подавать заявление о включении СКК в перечень объектов культурного наследия можно было только после 31 января 2020 года, снос здания начался в тот же день рано утром. После того как рабочие перерезали 15-й из 112 вантов, на которых держалась мембрана, здание обрушилось, в результате чего погиб рабочий Матвей Кучеров. Этот момент удалось заснять «Фонтанке».