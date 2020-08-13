Ветряная оспа сейчас — одна из самых частых болезней у детей после ОРВИ и кишечных инфекций 1 . Распространенное в России мнение о безопасности и даже необходимости «вовремя заразиться ветрянкой» — опасное заблуждение, вызванное недостатком информации о заболевании.

Ветряная оспа: не только детская, совсем не безопасная и очень дорогая болезнь

Фото: Сусанна Михайловна Харит

И хотя на первых полосах сегодня — коронавирус, это не значит, что другие инфекции вслед за горожанами ушли на самоизоляцию. Уделяя должное внимание хорошо известным специалистам заболеваниям, мы сможем снизить нагрузку на систему здравоохранения и социальную сферу.

О ветряной оспе, ее особенностях, недооцененных и скрытых опасностях рассказывает Сусанна Михайловна Харит, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ Детских инфекций Федерального медико-биологического агентства, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике городского Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.



— Не могли бы вы привести общую картину распространения ветряной оспы по России? Как на фоне остальной страны выглядит Санкт-Петербург?

— Ежегодно в России ветряной оспой заболевает около 800 тысяч человек1. Более 50% случаев ветрянки приходятся на возраст от 3 до 9 лет, к 7 годам инфекцию переносят около 80% детей. «Детский» характер этой инфекции объясняется тем, что практически первая же встреча ребёнка с возбудителем инфекции приводит к заражению, после которого формируется иммунитет. Однако в последнее время наблюдается «взросление» ветряной оспы: уже около 10% заболеваний приходится на детей старше 15 лет и взрослых. У них болезнь протекает значительно тяжелее, возрастает риск осложнений2.

Санкт-Петербург не входит в список территорий с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВО, оставаясь в рамках общероссийских показателей. В 2018 году было зафиксировано 596 случаев на 100 тысяч1 населения, в абсолютных цифрах это примерно 32 тысячи заболевших.

— Наблюдается ли сезонность заболевания? С чем может быть связано увеличение или снижение заболеваемости ветряной оспой в Санкт-Петербурге?



Ветряная оспа — болезнь детских коллективов. В течение года наблюдается значительный подъем в осенне-зимний период, с октября по февраль. Дети приходят в детские сады, в школы и начинают болеть. Весной количество случаев закономерно сокращается, но всё ещё достаточно велико. Лето в этом плане наиболее благополучно, но мы регистрируем вспышки и в лагерях отдыха, и случаи заболевания вне организованных коллективов: встретиться с инфекцией можно где угодно и когда угодно.

— Как проявляется и протекает заболевание?

— Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус варицелла-зостер3 из группы герпес-вирусов. Он вызывает заболевание только у человека. Путь передачи — воздушно-капельный. Восприимчивость достигает почти 100%4, т.е. из тех, кто контактировал с больным, заболевают практически все. Больные становятся заразными в последние 2 дня инкубационного периода и остаются таковыми в течение 4–5 дней после появления последних высыпаний.

Ветряная оспа имеет характерные клинические проявления5: лихорадку и сыпь (сначала пятно, потом папула (прыщик), везикула (пузырек), корочка). Сыпь появляется 4–5 дней, все это время отмечается повышенная температура. После образования и отпадения корочек человек уже не заразен, но еще может быть нездоров.



Основную опасность для заболевшего представляют осложнения ветряной оспы. К счастью, они встречаются относительно редко, но, учитывая заболеваемость, которая в России ежегодно составляет порядка 800 тысяч случаев, абсолютные цифры тоже будут значительными.

— Кто находится в группе риска по осложнениям? Какие осложнения ветряной оспы могут привести к летальному исходу?

— Трудно прогнозировать, кто среди ранее здоровых будет болеть тяжелее. Фактором риска тяжелого течения является возраст6: например, новорожденные и взрослые. Риск тяжелого течения у взрослых почти в два раза выше, чем у детей.

Особая группа риска2 — люди с ослабленным иммунитетом: с онкологическими заболеваниями, лейкозом, ВИЧ, а также получающие лекарства, которые подавляют иммунитет. Для них ветрянка может оказаться смертельным заболеванием.

Наиболее распространенным осложнением являются кожные инфекции. Зудящая сыпь провоцирует расчесы, возникшие раны являются входными воротами для микробов, которые всегда есть на поверхности кожи. Так может возникнуть гнойное воспаление. В большинстве случаев это не опасно, однако после заживления гнойничков на коже остаются рубцы. Более серьезные проблемы возникают, когда инфицируются элементы сыпи на слизистых глаз, рта, ушей, половых органов. В результате может развиться поражение этих органов7, например, роговицы (кератит) с потерей остроты зрения или слизистой рта с возникновением язв (стоматит). В очень тяжелых случаях, чаще у лиц с иммунодефицитом, поражается слизистая желудочно-кишечного тракта (высыпания, язвочки) — даже с кровотечениями.



Одно из грозных осложнений ветряной оспы — поражение ткани мозга (энцефалит)5. Оно возможно как в периоде высыпания, на 2–8-й дни от появления сыпи, так и в более поздние периоды. Появляются головная боль, рвота, сонливость. Возможно возникновение судорог, расстройства сознания, нарушения походки, дрожания головы, изменяется речь.

При иммунодефиците возможна и ветряночная пневмония2. Она нередко встречается при ветрянке у очень маленьких детей, а также подростков и взрослых. С этим очень тяжелым осложнением связана значительная часть летальных исходов. Симптомы поражения органов дыхания (кашель, одышка, кровохарканье, боль, усиливающаяся при дыхании) обычно возникают спустя 1–6 дней после появления сыпи.

— Наблюдались ли летальные случаи от ветряной оспы в Санкт-Петербурге в последние годы?

— К сожалению, в последние годы число детей, переносящих ветряную оспу с неврологическими проявлениями, энцефалитом растет. Были и летальные исходы у тех, кто считался до болезни здоровыми. В нашем городе умерли два ребенка.



— Как ветряная оспа влияет на социальную сферу?

— Годовой экономический ущерб от ветряной оспы в России составляет порядка 28 млрд руб.1 — это официальные цифры. Каждый случай ветрянки, например, у ребенка — это карантин в детском саду или в школе; скорее всего, еще несколько заболевших из числа его одноклассников; двухнедельный отпуск по уходу за ребенком для одного из родителей; необходимость визита к врачу или, в случае серьезных осложнений, госпитализация. Если вспомнить, что таких случаев по стране сотни тысяч в год, — получается действительно масштабная картина ущерба, который так называемая «безобидная болезнь» наносит обществу.

— Многие считают, что ущерб для себя и для своей семьи можно минимизировать, если переболеть ветрянкой в «удобное» время. Устраивают даже специальные ветряночные вечеринки…

Да, такое еще происходит. Но сознательно инфицировать себя или своего ребенка может быть опасно для здоровья. Сегодня достаточно просто обратиться к врачу и обсудить с ним методы профилактики и лечения ветряной оспы.

