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11.08.2020 21:14
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МИД Белоруссии ответил на претензии ЕС по разгону протестов

Минск готов предоставить неопровержимые доказательства иностранного вмешательства в выборы президента Белоруссии. Об этом говорится заявлении МИД республики, опубликованном на сайте ведомства.

«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?», — спросили в ведомстве.

Кроме того, МИД Белоруссии отметил, что Минск обращался к иностранным партнерам за содействием, говоря о «фактах прямого внешнего вмешательства».

«Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?», — говорится в заявлении.

В заключение министерство призвало всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций, а также не спешить с заявлениями, «еще больше подогревающими нестабильность в обществе».Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.

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Комментарии (12)

veteran78
Ну вот чего людЯм не ясно ? Где руководитель страны главный сменяемый чиновник там живут богато или постепенно богатеют а где руководитель царь , он же анпиратор , он же ясно солнышко ,он же почётный святой и не менее почётный папа римский то там на равнинах преобладают нищеброды собирающие крошки от нефтегазового кекса.
kоt-obormot
Как рвет то у пукинской - платной, и идейной потреотни, аж любо дорого наблюдать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Суд РБ решит, кого отпускать, а кого нет.
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