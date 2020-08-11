МИД Белоруссии ответил на претензии ЕС по разгону протестов

«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?», — спросили в ведомстве.

Кроме того, МИД Белоруссии отметил, что Минск обращался к иностранным партнерам за содействием, говоря о «фактах прямого внешнего вмешательства».

«Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?», — говорится в заявлении.

В заключение министерство призвало всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций, а также не спешить с заявлениями, «еще больше подогревающими нестабильность в обществе».Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.

