МИД Белоруссии ответил на претензии ЕС по разгону протестов
Минск готов предоставить неопровержимые доказательства иностранного вмешательства в выборы президента Белоруссии. Об этом говорится заявлении МИД республики, опубликованном на сайте ведомства.
«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?», — спросили в ведомстве.
Кроме того, МИД Белоруссии отметил, что Минск обращался к иностранным партнерам за содействием, говоря о «фактах прямого внешнего вмешательства».
«Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?», — говорится в заявлении.
В заключение министерство призвало всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций, а также не спешить с заявлениями, «еще больше подогревающими нестабильность в обществе».Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.
«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.
Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.