Комитет территориального развития Петербурга возглавил Андрей Чапуров

© Фонтанка.Ру
Андрей Чапуров назначен председателем комитета территориального развития Петербурга. Эту информацию 20 июля он подтвердил «Фонтанке».
Андрей Чапуров назначен председателем комитета территориального развития Петербурга. Эту информацию 20 июля он подтвердил «Фонтанке».
«Все верно. Назначен», — сказал чиновник.
Чапуров ранее занимал должность заместителя руководителя комитета.
На посту председателя Чапуров сменил Александра Бельского, которого в августе повысили до вице-губернатора. На новом посту чиновник курирует комитет по молодежной политике, а также взаимодействие с религиозными объединениями. После его ухода обязанности главы комитета исполняла первый заместитель Елена Кудрявцева.