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20.07.2020 15:04
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Комитет территориального развития Петербурга возглавил Андрей Чапуров

Андрей Чапуров назначен председателем комитета территориального развития Петербурга. Эту информацию 20 июля он подтвердил «Фонтанке».

«Все верно. Назначен», — сказал чиновник.

Чапуров ранее занимал должность заместителя руководителя комитета.

На посту председателя Чапуров сменил Александра Бельского, которого в августе повысили до вице-губернатора. На новом посту чиновник курирует комитет по молодежной политике, а также взаимодействие с религиозными объединениями. После его ухода обязанности главы комитета исполняла первый заместитель Елена Кудрявцева.

© Фонтанка.Ру

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