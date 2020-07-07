Рэпер Канье Уэст заявил, что баллотируется на пост президента США. Некоторые всерьез начали просчитывать его шансы на победу, а светская львица Пэрис Хилтон пообещала стать ему конкуренткой и после победы перекрасить Белый дом в розовый цвет. Канье — известный рэпер из списка «Форбс», многие его знают как «мужа Ким Кардашьян». Но у гражданина Ye есть и другие, не менее интересные ипостаси.

Псих, бизнесмен и проповедник. Кто такой Канье Уэст и как давно он идет к президентскому креслу

Фото: скриншот с сайта YouTube

Политик

В 2016 году Канье Уэст был одним из самых активных сторонников Трампа, носил красную кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», признавался президенту в любви и обнимался с ним.



Но мало кто помнит, что еще в 2015 году во время своей речи на церемонии награждения MTV Video Music Awards Канье пообещал выдвинуться в президенты в 2020 году.

А в 2018-м повторил в эфире радиостанции Power 92,3 FM, что собирается в Белый дом, но сдвинул дедлайн на 2024 год. Потому что к тому времени друг Дональд уже успеет отработать два президентских срока и освободит плацдарм.

Но спустя некоторое время Канье проявил себя как настоящий политик. Заметив, что Трамп резко теряет популярность и это не слишком нравится целевой аудитории Уэста, рэпер решил переиграть ситуацию. В интервью развлекательному порталу TMZ он рассказал, что несколько лет назад сделал себе липосакцию и поэтому ему пришлось пить болеутоляющие. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Уэст подсел на опиоидные препараты. В итоге в декабре 2016 года во время теплой и дружественной встречи с Трампом рэпер, по его словам, был «обдолбан в мясо» и слабо отражал реальность.

Как бы то ни было, некоторые политологи считают Уэста «засланным казачком» республиканцев, задача которого — оттянуть у Байдена голоса чернокожих избирателей, которые ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Трампа.

Правда, есть нюанс. В мае 2018 года Канье Уэст заявил в беседе с журналистами все того же TMZ скандальное для чернокожего населения Америки. «Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — сказал тогда рэпер. Позже он потер свой твит с упоминанием этого интервью, но Интернет все помнит.

Бизнесмен

Кроссовки в современной модной индустрии — больше, чем просто обувь. Это предмет культа. Их коллекционируют, а редкие экземпляры стоят баснословных денег. Первую свою обувь Уэст создал в 2007 году для японской компании одежды A Bathing Ape. На кроссовках стоял логотип с изображением плюшевого мишки с обложек первых альбомов рэпера. Сейчас такая пара стоит несколько тысяч долларов.

Первые шаги в сфере дизайна похвалил сам директор Dior Homme и Yves Saint Laurent Эди Слиман. Вскоре рэпер заключил соглашение с генеральным директором Nike Марком Паркером на первую «именную» пару кроссовок Eezy (cокращение прозвища «Kanyeezy», которое рэпер Джей-Зи дал Уэсту во вступлении к песне 2003 года). Уэст оказался первым рэпером, который удостоился коллаборации с Nike на уровне суперзвезды НБА Майкла Джордана. Продажи росли, в 2012 году вышли Air Yeezy II, но Nike никаких отчислений Уэсту не делал. Так что в 2013 году музыкант подписал контракт с Adidas, в котором были прописаны небывалые 15% роялти (считается, что Майкл Джордан получает не больше 5% роялти за свое имя на обуви).



В 2015 году Уэст затеял собственный бренд «Yeezy Season». В 2019 году Канье Уэст заработал на продажах своих кроссовок Yeezy 1,5 миллиарда долларов.

Псих

Уэст всегда отличался непредсказуемым нравом. В 2009 году на церемонии MTV VMA он выскочил на сцену и прервал речь Тейлор Свифт, получившей награду за лучшее женское видео, потому что считал, что ее должна была получить Бейонсе.

Весьма неудачным для Уэста оказался 2016 год. Возникли банковские долги в 53 миллиона долларов, он неудачно попытался выпросить 1 миллиард инвестиций в себя у Марка Цукерберга через сообщение в «Твиттере», но получил вежливый и обидный отказ. Кроме страданий после липосакции и химически обусловленной (по словам Канье) поддержки Трампа, Уэст впервые по-настоящему загремел в психиатрическую лечебницу с физическим переутомлением и эмоциональным истощением.

В медицинском центре Рональда Рейгана при Университете Калифорнии Уэсту диагностировали биполярное расстройство (характеризуется состояниями депрессии и мании). Надо отметить, что Канье внес определенный вклад в снятие стигмы с людей с «ментальными состояниями» — свое расстройство он называет «сверхспособностью», а не слабостью.



К тому же в больнице Уэст испытал сильнейшее религиозное откровение — проще говоря, уверовал. И тут же захотел проповедовать об этом, но ему объяснили, что такое невозможно — он же не священник. Но рэпер и здесь нашел выход.

Проповедник

Канье Уэст — человек непрекращающегося духовного поиска. Искать бога рэпер начинал, в соответствии с особенностями жанра, в себе самом. В своем альбоме Yeezus 2013 года он прямо заявил: «Я — Бог».

После срыва 2016 года Канье изменил направленность своего творчества окончательно. Классическая тематика произведений в стиле рэп, в которой автор превозносит себя и свои экономические и сексуальные преимущества, сменилась словами о вере.

6 января 2019 года Ким Кардашьян-Уэст объявила о начале серии Sunday Services («Воскресных служб»). Надо отметить, что посещение церкви — одно из любимейших американских семейных мероприятий. «Воскресная служба» Уэста отчасти похожа на концерт, но с некоторыми особенностями. Место и время держатся в тайне и объявляются за несколько дней. Обычно «службы» Уэста проходят на крытой арене «Форум» в Лос-Анджелесе, но случаются и в его концертных турне. Разогревают публику музыкальные группы и проповедник. Затем выходит профессиональный хор из сотен певцов, в числе которых и сам Уэст.



В ноябре 2019 года Канье выпустил новый альбом с говорящим названием «Jesus Is King». Правда, религиозный экстаз автора весьма своеобразен. Рэпер утверждает, что за этот альбом Бог вознаградил его финансово — возвратом налогов на 68 миллионов долларов. Главная идея божественного откровения Уэста проста, как американская мечта: через прилежную веру можно обрести личное богатство.

Строитель

В 2019 году Канье Уэст рассказал о своей новой задумке — проекте жилых домов Yeezy Home, которые должны стать доступным жильем для малоимущих и бездомных

Первые фотографии со стройплощадки проекта YZY SHLTRS рэпер показал в «Твиттере». Разрабатывая дизайн жилищ, Канье вдохновлялся постройками с планеты Татуин из фильма «Звездные войны».



На каком этапе проект находится сейчас, пока неизвестно. Дома строятся в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Первые постройки Канье возвел еще год назад, но местные власти их снесли, потому что у рэпера не было разрешения на строительство.



Муж Ким Кардашьян

Канье Уэст женился на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян в 2014 году, на сегодняшний день у пары четверо детей. Причем двоих малышей Ким родила сама, а еще двоих для пары выносили суррогатные матери. У Ким, кроме всемирно известной попы и комплекта успешных и красивых сестер, имеется 178 миллионов подписчиков в «Инстаграме». И это можно считать серьезным электоральным ресурсом.

Кстати, жена финансово не сильно отстает от Канье Уэста, сделавшего состояние на кроссовках. По подсчетам Forbes, состояние Ким составило $900 млн после того, как миссис Кардашьян-Уэст удачно продала 20-процентную долю в своей косметической компании KKW Beauty гиганту бьюти-индустрии Coty за $200 млн.

Так что в случае победы Уэста на выборах Белый дом в розовый цвет, может быть, и не покрасят, но внутри станет невероятно интересно.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»