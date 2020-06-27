Парки, летние кафе, маникюр. Как выглядит новая коронавирусная свобода Петербурга
Петербург вступил во второй этап снятия ограничений. Официальный документ разросся до десятков страниц. Собрали кратко — что уже можно, а что еще нельзя.
Правительство Санкт-Петербурга внесло поправки в свое мартовское постановление №121. Это уже 19-е изменение в подзаконный правовой акт, которым в городе введен режим повышенной готовности. «Фонтанка» публикует ключевые положения. Для удобства разрешения и запреты сгруппированы по тематическим блокам. С Официальным текстом постановления можно ознакомиться в нашем инлайне.
Какие магазины открыты?
Продовольственные магазины, аптеки, АЗС, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов (в том числе для продажи мобильных устройств), точки по продаже семян и удобрений, автосалоны, мебельные магазины, если они расположены в отдельно стоящих зданиях.
Магазины непродовольственных товаров первой необходимости без ограничения площади.
Любые магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом (в том числе одежды и обуви, но с закрытыми примерочными).
Могу ли я сходить в ресторан?
Заведения общественного питания работают на доставку и на вынос.
Могут работать столовые при предприятиях и рестораны при отелях — для обслуживания в номерах.
С 29 июня могут работать летние кафе. Для размещения столиков на городской земле нужно получить разрешение Смольного.
По-прежнему запрещено курение кальянов и трубок в любых общественных местах.
Какие услуги доступны?
Без ограничений: любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по химической чистке и стирке одежды, гостиничные услуги (исключительно проживание), услуги связи (почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи), услуги по обеспечению бесперебойной работы телекомсетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ.
По предварительной записи: юридические и нотариальные услуги и услуги МФЦ, услуги салонов красоты (парикмахерские услуги, маникюр и педикюр), городских бань (в части помывочных зон), библиотек и архивов, клининговых компаний, риэлтерских организаций, рекрутинговых агентств, автосервисов, фотомастерских, ателье, обувных, мебельных, ювелирных, столярных и плотницких мастерских, торговцев металлической галантерей (принадлежности для шитья, бритья, туалета, бижутерия и прочее), сервисов по ремонту бытовой и компьютерной техники, изготовлению ключей, ремонту и аренде велосипедов и самокатов.
Главное условие: все эти сервисы не должны находиться в ТРК или ТЦ.
Как работает транспорт?
Работает весь наземный транспорт, за исключением нескольких маршрутов.
Метро работает до 22.00. Закрыта станция «Новокрестовская».
Разрешен каршеринг.
С 28 июня открывается навигация по рекам и каналам.
Где можно гулять?
По всему городу. С 28 июня работают все городские скверы, сады и парки, в том числе при федеральных музеях, будет разрешен доступ на детские и спортивные площадки. Исключение: парки ГМЗ «Петергоф» (включая Александрию и Ораниенбаум) работают с 3 июля.
В парках пока не будут работать аттракционы и общепит — только торговля продуктами в упаковке. Зато разрешен прокат спортивного инвентаря.
Кладбища открыты для одиночного и семейного посещения.
Где и кому можно заниматься спортом?
Разрешена подготовка членов спортивных сборных команд. Профессиональным спортсменам можно тренироваться в спортивных клубах и государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
Горожане могут заняться спортом на спортивных площадках общего пользования и в городских парках с 28 июня.
С 29 июня работают букмекерские конторы и пункты приема ставок.
По-прежнему запрещен: доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры.
А с духовной пищей как?
Можно ходить в библиотеки по предварительной записи, зоопарки, парки, церкви, на отдельные культурно-массовые мероприятия — с разрешения Роспотребнадзора.
По-прежнему запрещено: проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий и посещение их гражданами; доступ посетителей в музеи, театры, выставочные пространства, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, а также дискотеки, клубы, ночные кабаре; проведение экскурсий и групповых занятий.
Где нужно носить маску?
Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) обязательно в общественных местах, магазинах, вокзалах и аэропорту, общественном транспорте, включая такси.
Исключение — ЗАГС. Для жениха, невесты и восьмерых гостей, которым разрешено присутствовать на торжественной регистрации, носить маски и перчатки не обязательно.
На улицах СИЗ носит рекомендательный характер.
Как работают гостиницы и санатории?
Отели могут оказывать исключительно услуги проживания (спа-зоны закрыты), разрешена работа ресторанов для доставки питания в номер.
Санаторно-курортные учреждения могут принимать постояльцев по назначению врача.
Какие производства могут работать?
Любые — при условии утверждения стандартов безопасной деятельности и получения от Смольного подтверждающего QR-кода.
Как получить разрешение на работу?
Если деятельность бизнеса выведена из-под запрета, для возобновления работы необходимо утвердить стандарты безопасной деятельности и направить заявку в Центр развития и поддержки предпринимательства. После получения QR-кода можно начинать работать.