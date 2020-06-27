Парки, летние кафе, маникюр. Как выглядит новая коронавирусная свобода Петербурга

Продовольственные магазины, аптеки, АЗС, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов (в том числе для продажи мобильных устройств), точки по продаже семян и удобрений, автосалоны, мебельные магазины, если они расположены в отдельно стоящих зданиях.



Магазины непродовольственных товаров первой необходимости без ограничения площади.



Любые магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом (в том числе одежды и обуви, но с закрытыми примерочными).

