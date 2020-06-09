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09.06.2020 18:27
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Вход на Елагин остров может стать платным — если Роспотребнадзор разрешит его открыть

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова может сделать платным вход на Елагин остров не только по выходным. Об этом «Фонтанке» 9 июня рассказал директор учреждения Павел Селезнев.

По информации «Фонтанки», на совещании в Роспотребнадзоре 8 июня обсуждалось открытие парков при федеральных и городских музеях (подробности читайте здесь). Одно из условий — контроль численности посетителей. По словам Селезнева, для подсчета гостей парка придется ввести платный вход. «Это может вызвать возражения, но я не знаю другого способа это проконтролировать», — сказал он. На входе учет будет организован по билетам. Выходящих, вероятно, будут считать сотрудники парка вручную, отметил он.

До закрытия парков из-за пандемии коронавируса вход в ЦПКиО был бесплатным по будням. В выходные и праздники билет для взрослых стоил 100 рублей, для детей 30 рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

261219711
Парки для богатых? У них свои парки и сады ,а вот пенсионерам, с их пенсиями ,это важно, что вход в будние дни бесплатный был...
Юлия Сухова
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова». А разве городские парки не с налогов финансируются? Т.е. все мы уже заплатили за вход. И ещё? Какое сказочное свинство - брать деньги за вход в парк...
Надо бойкотировать такие нововведения.... Какой стыд, какой позор руководству!!!
Vladikus
Мера,скорее всего временная!
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