Вход на Елагин остров может стать платным — если Роспотребнадзор разрешит его открыть

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова может сделать платным вход на Елагин остров не только по выходным. Об этом «Фонтанке» 9 июня рассказал директор учреждения Павел Селезнев.



По информации «Фонтанки», на совещании в Роспотребнадзоре 8 июня обсуждалось открытие парков при федеральных и городских музеях (подробности читайте здесь). Одно из условий — контроль численности посетителей. По словам Селезнева, для подсчета гостей парка придется ввести платный вход. «Это может вызвать возражения, но я не знаю другого способа это проконтролировать», — сказал он. На входе учет будет организован по билетам. Выходящих, вероятно, будут считать сотрудники парка вручную, отметил он.

