Зловонию в Приморском и Выборгском районе нашли причину. Это не Новоселки и не «Северный»

Как сообщает 28 мая Северо-Западное межрегиональное управление ведомства, оно провело проверку в связи с многочисленными жалобами граждан на неприятные запахи в Приморском и Выборгском районах. Как водится, кивали на полигон иловых осадков «Северный» ГУП «Водоконал Санкт-Петербурга» и бывший мусорный полигон Новоселки, который сейчас рекультивируется. Инспекторы никаких специфических запахов там не обнаружили, зато обнаружили их у сельскохозяйственных полей в Левашово и в районе Каменки вблизи жилого комплекса «Чистое небо». Ошибки быть не могло – пахло навозом.

Причиной неприятного запаха на севере Петербург могло стать внесение навоза на поля под капусту и картошку. Его учуяли сотрудники Росприроднадзора.

«Указанные участки по данным публичной кадастровой карты относятся к землям населенных пунктов, предназначенных для сельскохозяйственного использования, деятельность на которых осуществляет ООО «СПК Пригородный», - говорится в сообщении. - Предприятие подтвердило факт использования органических удобрений на земельных участках общей площадью порядка 65 га, примыкающих к ЖК «Чистое небо». Удобрение используется под вспашку почвы для выращивания картофеля и капусты белокачанной в соответствии с севооборотом и соблюдением агротехнических и технологических требований возделывания сельскохозяйственных культур».



Сведения о деятельности предприятия направлены в комитет по природопользованию.



Напомним, жители Приморского и Выборгского районов много лет сообщают о неприятном запахе. Их источниками зачастую считали полигон Новоселки и Северную станцию аэрации. 6 мая Водоканал сообщил, что запустил на своей площадке распылители реагента для блокировки посторонних запахов. Новоселки с 2018 года находятся в стадии рекультивации, в рамках которой предполагается строительство станции дегазации на полигоне. Росприроднадзор в конце апреля назначил штраф Центру комплексного благоустройства за то, что на техническом этапе в теле полигона не были проложены специальные трубы для сбора свалочных газов.

