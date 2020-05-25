У «бывших» из Калининского района снова обыски. На этот раз пришли к экс-заместителю Василия Пониделко
Сотрудники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка проводят обыск у бывшего заместителя главы Калининского района Романа Сапижака. Он курировал госзаказ и ушел с должности вскоре после задержания коллег.
По информации «Фонтанки», обыски прошли 25 мая в кабинете Сапижака и у него дома. По факту он задержан уже сейчас, процессуально это должно произойти вечером.
Роман Сапижак был заместителем главы Калининского района Василия Пониделко до середины февраля: после у него закончился контракт, который не был продлен. Его уходу из администрации предшествовал скандал, с которым и связаны новые обыски: 5 февраля были задержаны начальник районного сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Татьяна Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин. В отношении них были возбуждены два уголовных дела по статьям «получение взятки» и «дача взятки» соответственно. Компании Фильчагина «Петро-Строй» и «Мега Строй Сервис» были традиционными ремонтными подрядчиками в бюджетных учреждениях района.
На момент этих событий в отпуске находилась заместитель главы района Елена Кочкина, однако по возвращении она также была задержана — перед этим чиновница успела оставить должность по собственному желанию. Кочкиной вменили шестую часть статьи 290 УК — «Получение взятки в особо крупном размере, в группе, с вымогательством».