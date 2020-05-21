«Люди смогут проверить, какими данными о них обладает государство».

Редким поводом, когда в Госдуме действительно закипела жизнь, стал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». В ЕФИР соберут все данные о гражданах, не оглядываясь на Конституцию.

Идея создать в России единую цифровую площадку, где будут содержаться максимально полные сведения о каждом гражданине РФ, родилась как законопроект почти год назад, однако после принятия в первом чтении и до апреля 2020 года она никак особо не лоббировалась авторами из ФНС.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

А в разгар коронавирусных ограничений, когда большая часть страны находилась в пандемическом отпуске, и работы в качестве премьер-министра бывшего налоговика Михаила Мишустина дело завертелось, и в начале мая законопроект был принят во втором чтении. Быстро одобрить положение о «супербазе данных» в третьем чтении помешала парламентская оппозиция, тем более что неделю назад чины из ФНС подобрали не те ключи к сердцам парламентариев, неудачно сославшись на невозможность посчитать количество российских семей и утверждая, что следить за политическими взглядами граждан никто не собирается.



Документ не понравился оппозиционному блоку в Думе даже после доработок. Не нравится он и ученым, и экспертам по информационной безопасности, и даже церкви. Однако это единодушие не остановило «Единую Россию» — 243 голосами «за», при 47 «против» и 14 «воздержавшихся», закон был принят в третьем чтении 21 мая.



Теперь де-юре с 1 января 2022 года налоговая, которая назначена оператором реестра, вправе собирать, записывать и использовать «пароли и явки» каждого гражданина. Среди них: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные и иные связи и т.д.

Первым делом ресурс наполнится более чем 500 млн записями актов гражданского состояния, начиная с 1926 года. Позже данные в единую систему межведомственного электронного взаимодействия будут передавать различные органы и организации. Например, МВД, Минобороны, Минобрнауки, та же ФНС, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды и многие другие.



В демонстрационном ролике о ЕФИРе, который депутат от «Единой России» Александр Хинштейн показал на третьем чтении вместо собственного доклада, обеспокоенных парламентских оппозиционеров под легкомысленную музыку мужской голос пытался успокоить обещаниями, что в регистре не будет информации о налогах, штрафах, имуществе, «никаких описаний свойств личности» и т.д.

Тем не менее представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что спешка с принятием документа заставляет искать «нехорошие подтексты». Он напомнил, что в Конституции России прямо запрещено собирать данные о людях без их согласия, а в законе о персональных данных ранее был введён прямой запрет на объединение таких данных. Нилов призвал провести эксперимент. «Пусть сенаторы, депутаты, судьи и прокуроры проведут этот эксперимент на себе (как говорили коммунисты: берём это на себя), — предложил он. — Почему мы все попадаем под колпак ФНС?»

Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев также указал на законодательный запрет сливания всех цифровых отпечатков в одну бочку. «Права доступа к регистру будут иметь прокуратура, органы дознания и следствия, суды, прокуратура, нотариусы, полиция, приставы, ФСБ. По сути, слив данных может быть осуществлён любым рядовым сотрудником МФЦ, — считает он. — Данные собираются принудительно. Повлиять на их сбор нельзя. Очевидно, что создание такой базы вызовет повышенный интерес злоумышленников. Нет возможности на 100% гарантировать безопасность любой системы. Только за прошлый год более 60% утечек были совершены внутренними злоумышленниками. Если бы не было такой спешки, можно было бы это учесть».



Коммунист Николай Коломейцев заявил, что системой смогут пользоваться, в том числе, нотариусы с иностранной юрисдикцией. Он сообщил, что аналогичные идентификаторы запрещены в ряде стран Европы, а в Великобритании, в которой «так любят жить зажиточные россияне», спустя 4 года после начала работы аналогичной базы данных было принято решение её уничтожить, так как она представляла угрозу для национальной безопасности. Член КПРФ также утверждал, что аналогичные базы данных запрещены конституционными судами Португалии, Венгрии и других стран.



Тем не менее депутат от «Единой России» Сергей Боярский отмел все аргументы о спешке «неоспоримыми» фактами. Мол, закон лежал в Госдуме почти 2 года. Рассуждать о правах граждан он не стал, ограничившись напоминанием о том, как ещё несколько лет назад граждане бегали со справками по инстанциям, а теперь могут всё делать онлайн. «Мы хотим вернуться на 15 лет назад, когда на элементарную операцию нужно было потратить уйму времени? — спрашивал и сам себе отвечал Боярский. — Пришло новое время, Госуслуги, МФЦ». Опасения рисков утечек данных он отбил репликой, что новый закон — это про «безопасный государственный подход». «Не нужно бояться новых технологий, — призвал депутат отстающих. — Их нужно уметь правильно использовать. За этим будущее. Оно уже наступило». Чуть ранее о новой реальности, которую подарил властям и гражданам коронавирус и которая останется с нами навсегда, говорил спикер Вячеслав Володин. «Мы подписываем не глядя соглашения о передаче данных в коммерческих структурах, банках. Нам никто не даст кредит, если мы не откроем картину своей жизни полностью, — посетовал Боярский и не удержался от сравнений: — Вот там проходит коммерциализация данных. Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые становятся таргетированной рекламой».



«Мы этим законом стали заниматься и не в 2018 году, а в 2015-м, — копнул еще глубже руководитель ФНС Даниил Егоров. — Мы как никто другой прекрасно понимаем, насколько важно иметь чистые и защищённые данные, чтобы за деньги налогоплательщиков мы оказывали максимально качественные услуги».



«Прежде чем будет запущена система, она будет оттестирована как ФСБ, так и иными службами по максимальным уровням защиты», — заявил преемник Мишустина в ФНС.



«Там нет ни медицинских данных, ни вероисповедания, ни биометрии. Люди смогут проверить, какими данными о них обладает государство», — также пообещал Даниил Егоров. И вообще, уточнил глава налоговой службы, это не сбор данных. «Это сбор ключей, которые позволяют в каждом ведомстве иметь актуальные данные, — пояснил Егоров. — Мы не собираем данные в одном месте. У нас распределенная система. Мы собираем ключи. Те 30 сведений из 12 органов, которые позволят нам взаимосвязано оказывать услуги».



Даниил Егоров Фото: кадр из трансляции

«Если это сбор ключей, то, по идее, это будет обращение в другие локальные базы тех или иных институтов власти, а значит, эта информация будет передаваться посредством интернета, а значит, сможет быть доступной преступным организациям либо заинтересованным сторонам», — смотрит на картину с обратной стороны генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.



«Не очень понятно, какие именно задачи решает государство, — недоумевает старший юрист «Максима Лигал» Сергей Бакешин. — Почему, например, в регистр вносятся сведения об образовании и воинском учете, но не вносятся сведения о праве управления транспортными средствами? Какие еще сведения будут включены в этот регистр в будущем?»

Учитывая, что оператором новой системы будет ФНС, можно предположить, что основная задача — упростить фискальный контроль. «Налоговые органы и сейчас могут запросить информацию в тех же загсах, но если они сами будут держателями этой информации, им станет проще, — поясняет юрист. — Причем допускается, что в перспективе регистр станет единственным и обязательным источником информации. Если налоговый инспектор внесет запись, что ты верблюд, придется доказывать обратное».

Еще юристу Бакешину остается неясным, как посредством регистра налоговая хочет-таки посчитать количество семей. «В регистре будут сведения о родителях и детях, но с кем из родителей живет ребенок, живут ли родители вместе, ведут ли совместное хозяйство, образуют ли одну семью, на эти вопросы регистр вряд ли сможет ответить. Еще более странно звучат ссылки на то, что регистр поможет рассчитать уровень дохода семей, при том, что сведения о доходах в него включаться не будут», — перечисляет юрист.



Те же сведения, которые будут выдаваться налоговой при помощи «ключей», по мнению директора АНО «Инфокультура», эксперта по открытым и большим данным Ивана Бегтина, вполне себе могут появиться на черном рынке, могут быть использованы при «услугах пробива» информации, да и просто в случаях злоупотребления внутри органов власти, которым база данных будет доступна.



Зато для государства это возможность отслеживать доходы и расходы семей/домохозяйств и ранее не сведенные вместе доходы граждан (соответственно, гораздо гибче оптимизировать льготы и взимать налоги). «Также можно лучше отслеживать изменения статуса человека: родился, женился, появился ребёнок, заболел, недееспособен, умер, и, соответственно, лучше избегать мошеннических схем с получением выплат на умерших людей, — добавил Бегтин. — Улучшить антикоррупционный мониторинг непомерно высоких расходов при формально низких доходах, улучшить выявление серых и чёрных зарплат, автоматизировать штрафы, взимая их прямо из зарплат и счетов граждан и т.д.».

До вступления закона в силу через полтора года нормативные правовые акты РФ не смогут устанавливать требование об использовании регистра в качестве единственного и обязательного источника получения сведений. В дополнение к документу «Единая Россия» в лице Александра Хинштейна пообещала ужесточить ответственность за хранение данных и увеличить санкции за преступления, связанные с их утечками. «Мы убеждены, что этого (утечек. — Прим. ред.) не произойдёт», — заявил автор недавнего увеличения штрафов за оскорбления.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».

