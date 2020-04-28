Что случилось с Ким Чен Ыном

Фото: с сайта kcna.kp

Ким Чен Ын волей или неволей дал старт серии слухов о собственной смерти. Побьет ли он рекорд отца, который «умирал» несколько раз, — вопрос. Ведь неясным остается и то, жив ли он на самом деле. «Скорее жив», — уверен профессор университета в Сеуле Ланьков.



Слухи о смерти Ким Чен Ына сменились на реплики о «серьезной болезни» лидера КНДР. Пока Центральное телеграфное агентство Кореи рапортует о том, что «уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительное послание президенту Южной Африки», «дорогой товарищ Ким Чен Ын направил поздравительное послание президенту Зимбабве», а «самый дорогой лидер Ким Чен Ын отправил образовательную помощь и стипендии корейско-японским детям», эксперт по Корее, профессор Университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал «Фонтанке» все известные факты о происходящем сегодня в Северной Корее, проанализировал слухи о смерти внука Ким Ир Сена и провёл понятные параллели с Россией.

— Андрей Николаевич, Ким жив?



— Скорее жив. С большой вероятностью можно сказать, что жив. Но ситуация является очень неопределённой. Во-первых, КНДР — это едва ли не самая засекреченная страна мира. Достаточно сказать, что в соответствии с северокорейским законодательством вполне официально любая экономическая статистика является «секретной». Если только нет специального решения о её рассекречивании. Статистикой в КНДР являются данные о количестве автомобилей, ДТП, заболеваемости населения и так далее. Во-вторых, всё, что связано с личной жизнью и состоянием здоровья руководства, является государственной тайной. Тайной, охраняемой даже по северокорейским меркам. Например, официально в северокорейской печати никогда не было указано имя матери Ким Чен Ына. В северокорейских источниках нет даже имени матери нынешнего руководителя государства! Если говорить о его отце, который состоял то ли в браке, то ли в отношениях неоднократно, ни об одной из его жён никогда не появлялось официальных сообщений в печати. А за разговоры о его личной жизни сажали направо и налево. Ну, а в-третьих, есть текущие обстоятельства, именуемые коронавирус.

Андрей Ланьков

В последние годы КНДР стала существенно более открытой страной. Вообще ситуация там улучшилась. Одной из причин этой относительной открытости является то, что информация стала поступать во внешний мир через Китай. Однако в связи с коронавирусом КНДР стала одной из первых, если не первой страной мира, которая предприняла чрезвычайные меры безопасности. Они реально полностью закрыли границу с Китаем. Официальных поездок нет, запрещены. А неофициальные контакты преследуются. Их удаётся активно пресекать. Это означает, что источников информации сегодня по большому счёту нет. КНДР закрыта наглухо. Примерно так же, как она была закрыта в 60–70-е годы, когда советскому посольству, чтобы узнать, сколько яиц по карточкам полагается в месяц на одного корейца, приходилось планировать операции, которые в других странах использовались бы для добычи военных секретов.



— Тем не менее иностранная пресса написала: Ким Чен Ын умер. Как родилась сенсация?



— Как говорится, и не надо тут ничего понимать, почему и кто был первым с этим заявлением. Дело в том, что это всё опирается, как ни странно, на сообщения северокорейской печати. Дело в том, что Ким неожиданно исчез со страниц собственных СМИ. И случилось это 12 апреля. 11 апреля он участвовал в заседании Политбюро. Причём в отличие от обычной практики, данные об этом заседании были достаточно развёрнутыми. Всё было опубликовано. Но 12 числа неожиданно обнаружилось, что Кима нет на первых страницах газет, где практически каждый второй день появлялись его портреты. С тех пор фото пропали. Исчез. 15 апреля отмечался главный политический праздник КНДР — день рождения основателя правящего рода Ким Ир Сена (15 апреля 1912 — 8 июля 1994. — Прим. ред.). То есть основателя первого правительства КНДР, деда Ким Чен Ына. На этом мероприятии Ким Чен Ын не появился! Это сенсация. Наблюдатели немедленно отметили, что не было и корзины с цветами от имени внука, что является беспрецедентным событием. Действующий руководитель всегда отправляет такую корзину к памятнику основателю. За последнее время о том, что Ким Чен Ын хоть как-то функционирует, можно было предполагать лишь по нескольким сообщениям. Несколько документов, якобы им подписанных. Один документ — короткое официальное поздравительное письмо президенту Сирии Асаду. А второй — поздравление строителям курортной инфраструктуры КНДР. Сообщения не датированы. Человек исчез. Естественно, начинаются самые разные спекуляции. А если крупное мировое СМИ публикует любое сообщение про КНДР в такой ситуации со ссылкой на якобы «свои источники», например CNN, то эти сообщения привлекают большое внимание. Но, вообще говоря, самые разные издания в последнюю неделю опубликовали огромное количество взаимоисключающих сообщений. За последние три дня мы узнали, что у него была неудачная операция на сердце, даже про трясущиеся от страха руки хирурга. Что у его охранника обнаружили коронавирус, соответственно, вождь на жесточайшем карантине. Другие рассказали, что Ким Чен Ын отдыхает на своей любимой резиденции и его видели гуляющим по пляжу с охраной. Ну и, конечно, что он умер, и «через несколько часов будет передано сообщение о смерти». Оно передано так и не было. На первые полосы мировой прессы обычно попадают сообщения, которые впервые появились во влиятельных изданиях. То есть если об этом пишет CNN, то об этом, скорее всего, напишут и в России. А если об этом пишет малоизвестное широкой публике, хотя на практике куда более информированное издание Daily in K, то этого, скорее всего, никто не заметит в мире.

Фото: с сайта kcna.kp

— Что мы можем сказать о здоровье товарища Ына сейчас? Он же действительно не выглядит здоровым человеком.



— Только не Ына! Чен Ын — это его имя. Это историческое недоразумение, принятое в России, — писать эти два слога раздельно. Тут все претензии к чиновникам пограничной охраны Российской империи, которые именно так с какого-то бодуна стали записывать корейские имена 150 лет назад. А что касается здоровья, то, скорее всего, он действительно болен. И, скорее всего, болен серьёзно. И, кстати, он уже исчезал один раз (Ким Чен Ын руководит КНДР с 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ира. — Прим. ред.). В 2014 году он пропал на полтора месяца, а потом появился, сильно хромая на ногу. Там была какая-то травма и операция. В принципе, сам факт его исчезновения необычен. И единственный раз это было связано с болезнью. То же самое можно сказать о его отце, который после последнего исчезновения появился в достаточно грустном виде. С самого начала эксперты полагали, что тогда Ким Чен Ир перенёс инсульт. Это было в 2008 году. Лидера не было несколько месяцев. Факт инсульта был официально подтверждён только через несколько лет, уже после смерти Ким Чен Ира. Другими словами, все исчезновения в последние 20 лет всегда были связаны со здоровьем. Тем страннее, что в последнее время Ким Чен Ын был исключительно активен, а потом пропустил важнейший политический ритуал — день рождения дедушки. Вторым по значимости ритуалом можно назвать новогоднее поздравление населения утром 1 января.



— Есть ещё вариант. Ведь в диктатурах новость про болезнь или даже смерть лидера — это классический приём проверки подчинённых на лояльность. Отец Кима «умирал» раз 5. Возможно, это тот самый случай?



— Однозначно да. Это очень возможно. Сейчас уже практически все забыли, но был интересный прецедент. В 1986 году северокорейское звуковещание, их станции звуковой пропаганды, расположенные на границе с югом, начали неожиданно передавать сообщения о смерти Ким Ир Сена. Сообщалось о создании «чрезвычайного комитета», который его заменит. Примерно двое суток северокорейская сторона вела это вещание на юг. Сообщали о смерти вождя. А потом Ким Ир Сен в аэропорту внезапно встретил монгольскую делегацию. Мы до сих пор не знаем, что тогда произошло. Но главным и фактически единственным объяснением является именно то, что лидер решил проверить, какой будет реакция на его собственную смерть. Другими словами, такие прецеденты уже были.



— На днях сообщалось, что дипломаты РФ вернулись в КНДР после карантина. Ранее в Кремле сообщали, что не знают, что происходит с лидером КНДР, а слухи комментировать не будут. Теперь-то мы всё узнаем?



— Я надеюсь, шанс на то, что Сергей Викторович Лавров с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным узнают, что происходит в КНДР, несколько вырос. Хотя я бы не поручился. Корейцы умеют прятать то, что хотят спрятать, от кого угодно. Россия, как и Китай, для них никаким ни союзником, ни другом не является. Не являлась и полвека назад. Сейчас ведь рассекречены документы 60–70-х годов. Я их потихонечку читаю. Там всё видно. Для КНДР любые иностранцы — потенциальные противники. Особой разницы в подходе между странами нет. Но будем надеяться, что специалисты в МИД, СВР и других местах недаром едят свой хлеб, оплаченный нашими налогами. Другое дело, что мы об этом навряд ли узнаем скоро. Срок секретности в 50 лет для таких данных — норма.



— Слухи о смерти сразу назначили нового вождя — сестру Ким Чен Ына, 31-летнюю Ким Ё Чжон. Но она не единственный родственник главы государства. Как выглядит иерархия в этой династии? Действительно Ким Ё Чжон — следующая?



— Нет. И иерархии там такой не существует. Даже притом что страна фактически является монархией, это обстоятельство никак не признаётся официально. То есть в соответствии с официальной идеологией каждый очередной Ким занимает свою позицию не потому, что он является родственником предыдущего, а потому, что он «является удивительным гением руководства», равного которому в Корее просто нет. Его происхождение, если и упоминается, то мимоходом. Просто ещё один штрих к его портрету. Формально следующим руководителем будет тот, кого изберёт ЦК ТПК и, если возникнет необходимость, партийным съездом, а также Верховным национальным собранием. Однако и ЦК, и национальное собрание всегда голосует за единственного кандидата. Кандидатуру определяет высшее руководство на своих тайных собраниях и междусобойчиках. Что же касается потенциала Ким Ё Чжон, то он большой. Но нужно чётко понимать, что мы имеем дело не с формальной монархией. В принципе, любой удачливый генерал, который сумеет кого надо уговорить, кого надо застрелить, а кого надо отправить в нужный момент подальше в провинцию, имеет шансы на то, что именно он станет следующим «гением руководства». Ким Ё Чжон действительно очень сильно выдвинулась в последние три года. Она действительно выглядит наиболее вероятным кандидатом на переход власти. Я бы сказал, что у неё больше шансов на успех, чем у других кандидатов всех вместе взятых. Но шансы всё равно не 100 % . Против неё работают три обстоятельства. Во-первых, она женщина. А в патриархальной Северной Корее это является проблемой. Во-вторых, она всё-таки слишком молода. В стране, где большая часть населения в возрасте от 65 до 80 лет, 30-летний руководитель вызывает определённое удивление. В-третьих, в силу обстоятельств своей биографии, и, опять же, в силу того, что она женщина, она не имеет достаточно серьёзных связей среди силовиков. А в конечном итоге всё будут решать те, кто сможет при необходимости вывести на улицу танки. Эти три фактора её ослабляют. С другой стороны, на неё работает, что она член правящего дома. Судя по тому, что о ней известно, она умный, амбициозный, жёсткий, если не жестокий человек. Она похожа на своего брата. С той лишь разницей, что в отличие от брата, она, кажется, следит за свои здоровьем. Она не пополнела даже после своей беременности и родов.



— Кроме того, она известна в мире. Ведь именно она играла одну из ключевых ролей в организации прямых переговоров между лидерами двух Корей в 2018 году. Ким Ё Чжон может стать лидером будущего объединения двух Корей?



— Даже потенциального сближения с целью объединения не будет. Это долгий отдельный разговор часа на три. Но сразу скажу, что сближение не нужно обеим сторонам. Отношения всегда будут достаточно враждебными. Это нужно в первую очередь КНДР. В Южной Корее тоже особого энтузиазма объединяться с нищим севером нет. Хотя, конечно, Сеул хотел бы иметь отношения получше. Ким Ё Чжон похожа на брата. Не случайно брат её выдвинул. Они и смотрят на мир, кажется, одинаково. А это означает, что это очень прагматичные люди. Им важно сохранять свою власть, северокорейскую государственность, и в этих условиях добиваться развития. Если для достижения этих целей будут способствовать широкие улыбки с Южной Кореей, будут улыбаться. Если же для решения этих задач будут способствовать периодические артиллерийские обстрелы южнокорейских островов, будут обстрелы островов.



— России с кем было бы удобнее работать — с братом или с сестрой?



— Без разницы. КНДР хочет иметь хорошие отношения с Россией просто потому, что это выгодный противовес США. Однако они отлично понимают, что у России нет ни материальных возможностей, ни желания (а это главное) тратить серьезные деньги на их поддержку. Деньги они могут получить от Китая. И, как это ни парадоксально, от нынешнего южнокорейского правительства.

— Южной Корее выгодна смена лидера в КНДР или хотя бы слухи о его смерти?



— Нет. Настолько невыгодно, что южнокорейское правительство, используя как официальных лиц, так и, скажем, подставных, которые явно являются лишь говорящими магнитофонами голубого дома, заверяют всех, что «ничего подозрительного в КНДР не происходит». Даже если у южнокорейцев есть абсолютно точная информация, что Ким Чен Ын серьёзно болен, они эту информацию абсолютно точно не выпустят. И, более того, будут последовательно её отрицать. Связано это с позицией нынешнего президента Южной Кореи, который в силу политического прагматизма настроен на максимально хорошие отношения с КНДР. Мун Чжэ Ин очень не хочет раздражать Пхеньян.



— Кто же тогда внешние бенефициары этой «смерти» Ким Чен Ына?



— Это не выгодно никому. Может быть, только небольшой группе достаточно фанатичных упоротых правых и даже левых в Южной Корее, которые до сих пор мечтают об объединении страны. Ну и некоторому количеству идеологов, которые надеются, что смерть Ким Чен Ына приведёт к падению режима КНДР, после чего народ с радостью построит демократию, как в Южной Корее, причём за 500 дней. Другими словами, это удел маргиналов. Более взрослые политики понимают, что хаос и нестабильность в ядерной державе в одном из главных промышленных центров мира не нужна никому.

— То есть происходящее сегодня вокруг Ким Чен Ына не снижает ядерную напряжённость в регионе?



— В краткосрочном смысле снижает. Что бы ни происходило в Пхеньяне в действительности… А если быть точным, в Вансанской резиденции, где сейчас стоит бронированный вагон Ким Чен Ына. Кстати, это тот редкий факт, который можно добавить к анализу происходящего. Спутниковые снимки доступны уже не только разведкам. И на снимках хорошо видно, где стоит этот «бронепоезд», как у нас говорят. Так вот, сейчас у северокорейского руководства головы заняты другими вещами, не ядерными делами. Но в среднесрочной перспективе нынешняя ситуация плохая. Просто потому, что если произойдёт какой-то раздрай внутри ядерной державы, это всегда плохо. В долгосрочной перспективе нестабильность в КНДР — это плохо.

Фото: с сайта kcna.kp