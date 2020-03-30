FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 15:07
13
Печать

«Канонические действия считаю ничтожными». В Петербурге священник подал в отставку — он утратил веру в Бога

Настоятель храма Св. Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте подал уникальное по содержанию прошение в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. В одностороннем порядке священнослужитель Владислав Анцибор сложил с себя полномочия, попросив не считать его более членом Церкви.

Заявление «об уходе по собственному желанию» было направлено в Санкт-Петербургскую епархию 30 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил сам Анцибор. Утром епархиальная канцелярия ознакомилась с электронным письмом следующего содержания:

«Ваше Высокопреосвященство!

В связи с существенными переменами в моем мировоззрении, я слагаю с себя сан священника Русской Православной Церкви и более не считаю себя ни членом означенной Церкви, ни членом иного религиозного объединения.

Все внутренние канонические действия в отношении меня прошу осуществлять в мое отсутствие, поскольку считаю их ничтожными, в т. ч. и в юридическом аспекте.

До последнего момента я осуществлял свою деятельность в качестве настоятеля храма Свт. Николая Чудотворца на Коломяжском пр., придерживаясь сложившейся практики и руководствуясь соответствующими предписаниями и циркулярами епархии.

До настоящего момента я не информировал о своём решении покинуть сферу религиозной деятельности никого из клириков, никого из сотрудников храма и никого из прихожан.

Как руководитель юридического лица ПМРО «Приход храма святителя Николая…», я готов передать дела назначенным представителям Санкт-Петербургской епархии в соответствии с гражданским законодательством, руководствуясь принципами транспарентности, в любой из установленных государством рабочих дней, начиная с 05.04.2020 г.».

О реакции главы Санкт-Петербургской епархии, митрополита Варсонофия, Владислав Анцибор пока не знает. В интервью «Фонтанке» он рассказал, что по внутренней канонической процедуре должна начаться проверка, а затем церковный суд. Но на церковный суд Анцибор не пойдет, так как отныне считает себя светским человеком, на которого не распространяется юрисдикция РПЦ.

Подробности читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Старший Плиний
Достойно.
Vahmistroff
Странный поступок, но исцелившегося можно заподозрить в честности.
Pilat
Ну лучше поздно, чем никогда. Молодец. Религия опиум для народа.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний