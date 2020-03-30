Заявление «об уходе по собственному желанию» было направлено в Санкт-Петербургскую епархию 30 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил сам Анцибор. Утром епархиальная канцелярия ознакомилась с электронным письмом следующего содержания:

Настоятель храма Св. Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте подал уникальное по содержанию прошение в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. В одностороннем порядке священнослужитель Владислав Анцибор сложил с себя полномочия, попросив не считать его более членом Церкви.

«Ваше Высокопреосвященство!



В связи с существенными переменами в моем мировоззрении, я слагаю с себя сан священника Русской Православной Церкви и более не считаю себя ни членом означенной Церкви, ни членом иного религиозного объединения.



Все внутренние канонические действия в отношении меня прошу осуществлять в мое отсутствие, поскольку считаю их ничтожными, в т. ч. и в юридическом аспекте.



До последнего момента я осуществлял свою деятельность в качестве настоятеля храма Свт. Николая Чудотворца на Коломяжском пр., придерживаясь сложившейся практики и руководствуясь соответствующими предписаниями и циркулярами епархии.



До настоящего момента я не информировал о своём решении покинуть сферу религиозной деятельности никого из клириков, никого из сотрудников храма и никого из прихожан.



Как руководитель юридического лица ПМРО «Приход храма святителя Николая…», я готов передать дела назначенным представителям Санкт-Петербургской епархии в соответствии с гражданским законодательством, руководствуясь принципами транспарентности, в любой из установленных государством рабочих дней, начиная с 05.04.2020 г.».