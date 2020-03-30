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30.03.2020 09:27
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Поиски пропавшего в январе под Петербургом студента-медика прекращены. На болоте нашли тело

Останки мужчины нашли волонтёры, больше двух месяцев прочёсывающие Всеволожский район Ленобласти в поисках пропавшего студента петербургского медвуза. Судя по документам, это 22-летний Сергей Павлов.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне в начале восьмого вечера волонтёры «Лизы Алерт» пригласили полицейских в садоводство «Защита» в посёлок Ново-Токсово после того, как наткнулись на скелет в остатках одежды.

Тело лежало метрах в восьмистах в сторону болота, опознать его без экспертиз не представляется возможным. Однако найденная в карманах банковская карта подсказывает, что это Сергей Павлов, которому в конце марта должно было исполниться 23 года. Останки переданы судмедэкспертам.

Софья Желнина, девушка Сергея, подтвердила «Фонтанке», что с родными уже связались и предупредили: тело нашли.

Пятикурсника петербургского медуниверситета имени Павлова Сергей Павлова искали с середины января. Он перестал выходить на связь 14-го числа после ночной смены в клинике. Удалось узнать, что студент спустился в метро и доехал до станции «Парнас». Судя по биллингам, телефон Павлова последний раз включали рядом с деревней Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. Там же сосредоточили поиски.

«Фонтанка» рассказывала, как искали человека, почти бесследно исчезнувшего в большом городе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Владислав Гольянов
Осталось еще найти Максима Максимова.
Solomon14
Пожалуйте бриться!
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