Поиски пропавшего в январе под Петербургом студента-медика прекращены. На болоте нашли тело

Останки мужчины нашли волонтёры, больше двух месяцев прочёсывающие Всеволожский район Ленобласти в поисках пропавшего студента петербургского медвуза. Судя по документам, это 22-летний Сергей Павлов.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне в начале восьмого вечера волонтёры «Лизы Алерт» пригласили полицейских в садоводство «Защита» в посёлок Ново-Токсово после того, как наткнулись на скелет в остатках одежды.



Тело лежало метрах в восьмистах в сторону болота, опознать его без экспертиз не представляется возможным. Однако найденная в карманах банковская карта подсказывает, что это Сергей Павлов, которому в конце марта должно было исполниться 23 года. Останки переданы судмедэкспертам.

