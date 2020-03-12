Рубль обвалился. Обнуление

Вал событий обрушился на бедную Россию в Международный день им. Клары Цеткин и сразу после. Она стала еще беднее. Какую бы хорошую мину ни делала российская власть, факты — вещь упрямая.

Средняя себестоимость добычи нефти в России по разным источникам — разная, но явно выше, чем в Саудовской Аравии. Цены нефти марки Brent сейчас (смотрю сайт RBC) ниже 35$ (наш URALS обычно на $2–3 дешевле). Нерадостно. Напомню, что цена большую часть 2019 г. превышала $60 (так, ровно год назад она равнялась $67).

России нелегко соревноваться с саудитами за рынки при безудержной ценовой конкуренции (хотя и у них положение дел — далеко не сахар). Однако они ввязались в решительный и, возможно, не последний бой. Главная их задача — за счет низкой цены потеснить конкурентов с рынка как можно сильнее. А потом предложить сделку измотанному сопернику (или ждать, что сам запросит пощады). Полностью на своих условиях.



Получится, нет ли, но Александр Григорьевич Лукашенко в любом случае радуется. Клянчил, клянчил что-то от России, а тут такое счастье на голову свалилось. Да еще в год президентских выборов.

Поговорим о рубле (не белорусском). Гадать здесь бесполезно. Однако прослеживается такая закономерность. После серьезных обвалов он укрепляется, но никогда не возвращается к прежним значениям. Вот и в последний раз. Январь 2016 г. За доллар давали примерно 78 руб. Затем рубль укрепился, и в январе 2018 г. доллар можно было купить за 57–58 руб. Однако кто-то еще помнит, что до кризиса 2014 г. доллар примерно года 4 болтался где-то на отметке чуть больше 30 руб.

Отсюда вывод для тех, кто играет вдолгую и у кого есть терпение: сейчас, конечно, нельзя дергаться, надо выждать. Однако после укрепления рубля можно вести самую примитивную игру: один месяц покупать доллары, другой — евро. И ждать очередного провала рубля. А краткосрочные колебания друг друга погашают, если затариваться валютой ежемесячно. Их даже в голову не стоит брать.



Не могу не поддеть экономистов. Вооружившись матстатистикой, они несколько лет с пеной у рта доказывали, что корреляция между ценой нефти и курсом рубля в прошлом. А ныне, мол, рубль «отвязался» от нефти. Вот, мол, посмотрите на мои замечательные графики и расчеты. Сейчас же срочно вспомнили давние выкладки. И вот уже аналитики Альфа-банка говорят о «справедливой цене» (по большому счету, дурацкое понятие) в 67 руб. за доллар при цене нефти в $50, а снижение нефти на каждые $10 вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Следовательно, при цене $35 за баррель доллар должен продаваться за 75 руб.

Пишут, что экономика рухнула из-за Игоря Ивановича Сечина, его негативной позиции относительно продолжения сделки с саудитами. Я бы так сказал: это маленькая правда и большая ложь одновременно. И слишком много чести. На грани обрушения не только Россия, но и вся мировая экономика. Слишком долго росли. Надулись. И коронавирус сыграл роль триггера процесса. А если Игорь Иванович что-то к вирусу и добавил, то совсем мизер.



Раз уж о вирусе вспомнили, то нельзя не сказать, что, строго говоря, виноват не вирус, а борьба с ним. Или, если угодно, паника вокруг него. Есть такая восточная притча. Шел дервиш из Дамаска в Багдад, а навстречу ему по дороге чума. Он ее спрашивает: «Мол, куда идешь?» Чума отвечает: «Вот иду в Дамаск, мне надо убить 10 тыс. человек». На обратном пути дервиш снова встречает чуму и упрекает ее: «Говорят, в Дамаске умерло 100 тыс. человек, а ты шла убить только 10 тыс.». Чума отвечает: «Я и убила 10 тыс., а остальные умерли от страха».

Зимой 1968/69 г. свирепствовал гонконгский грипп. И распространение было шире, и смертность выше. Число погибших только в США составило 33 800 человек. Владимир Высоцкий увековечил его в песне «Баллада об уходе в рай». Рай, «где побежден гонконгский грипп». Однако производство не падало, никто ни по каким карантинам не прятался. Кто болел, тот болел. Кому суждено было умереть — умирал. Карантин был только в школах, и мы, счастливые шестиклассники, весь день проводили на хоккейной площадке. А масок не было вообще. Никому даже в голову не приходило надевать на себя такое.



От вируса перейдем к президенту РФ. Свою маску он взял да сбросил. «Чайка» (позывной первой женщины-космонавтки Валентины Терешковой) объяснила все это предельно лапидарным языком, с помощью которого, наверное, отправила в глубокий нокдаун не одного утонченного юриста-конституционника.

Владимир Путин окончательно обретает «второе тело», как у королей в Средневековье. Он уже не просто человек, а еще и институт власти, сросшийся с личностью. Вот, например, Трамп. Допустим, пробудет он еще президентом четыре года, уйдет, а Конгресс, Верховный суд и Конституция США никуда не денутся. А если допустить, что Путин уйдет (неважно, по какой причине), то после него мало что останется. И первой жертвой станет, конечно, будущая конституция. Глубоко личностный характер власти — важнейшая черта российского самодержавия. Нет царя — все рушится (февраль — октябрь 1917 г.).

Обретая полномочия самодержца, Владимир Путин воплощает желание не только Терешковой, но и ширнармасс. Итоги последнего опроса «Левада-центра» (25.02.2020) о желательности «сильной руки»: 49% считают, что она нужна постоянно, а 26% — что иногда, например, сейчас. Против передачи всей власти одному человеку — 22%. Судя по последним выступлениям президента, он принадлежит к 26%. Сменяемость, вообще-то, нужна, но не в наше тяжелое время, когда кругом враги, да и с нефтью все не очень хорошо (ее ценой тоже манипулируют недруги). Вот подкопим жирок, и тогда…



Интеллигент в страхе пищит: да ведь народ не за репрессии, он за порядок, а по ошибке или злостному внушению отождествляет его с сильной рукой. В некой же глубинной сущности своей ментальной конструкции (по какому-то чуду якобы доступной видению интеллигента) он вообще-то за подотчетность, сменяемость и прочие атрибуты демократического государства. Вот только злодеев надо прогнать из власти, так все будет хорошо. Я уже устал объяснять, что российская власть не из инопланетян, — она есть воплощение вековой политической культуры подвластного ей народа.

Ладно, не верите мне, поверьте Николаю Бердяеву: «Русский народ — народ государственный, он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства…» А можно ли создать такое без концентрации власти у «сильной руки»? И пусть это государство — во многом иллюзия, но она реально правит как вечный зов и вручает власть очередному самодержцу. Будь то царь, генеральный секретарь или президент. Наименование не столь важно. Не случайно рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагала внести в нее «Верховного Правителя» (с заглавных букв).

