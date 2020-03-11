В США идет охота на членов экстремистской группировки The Base. Ее основатель Риналдо Наззаро долго прятался под никами, но и после деанонимизации вряд ли переживает.

Риналдо Наззаро Фото: кадр из видео/YouTube

The Base («Основа») объединила белых националистов, готовых взяться за оружие. Ее лидер пропагандировал мятежи и антисемитизм, а соратники грезили размахом большим, чем у запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». Идеологическую накачку радикалы получали из квартиры на Миллионной улице, в перерывах между детскими праздниками в счастливом семействе.

В сентябре 2018 года в эфире американского праворадикального подкаста The Roper Report (TRR) выступил один из самых загадочных националистов того времени. Себя он называл Norman Spear («Норманнское копье»), рассказывал о своем военном опыте в Ираке и Афганистане, делился планами создать тренировочные лагеря и обширную сеть военизированных ячеек по всему миру.



«Если хотя бы 3 процента населения станут белыми националистами, с тиранией ZOG будет покончено», — заявлял Norman Spear, очевидно, имея в виду Сионистское оккупационное правительство (Zionist Occupation Government).



Фото: скриншот/vice.com

Фактически это была презентация новой группировки The Base, которая популяризировала идеи расовой войны и этногосударств. В секретных чатах ее члены делились планами по расстрелу мигрантов и убийствам антифашистов, а в открытых мессенджерах оставляли недвусмысленные послания: например, один из членов сфотографировался на крыльце дома антифашиста, тем самым дав понять, что националистам известен адрес.



Один из членов сфотографировался на крыльце дома антифашиста, тем самым дав понять, что националистам известен адрес Фото: скриншот постав в Telegram-канале «Основы»

Под ником Norman Spear скрывался 46-летний Риналдо Наззаро, сообщила в январе 2020 года британская The Guardian. Журналисты также рассказали, что его многое связывает с Россией в целом и Петербургом в частности. «Фонтанка» выяснила, каким образом Наззаро стал недосягаем для ФБР.

В июле 2012 года на Манхэттене поженились гражданин США Риналдо Наззаро и гражданка России, уроженка Чебоксар. Она переехала в Америку за несколько лет до замужества, работала в банке.



Риналдо Наззаро (слева) Фото: соцсети

У Наззаро был в США охранный бизнес. Его компания Omega Solutions International предлагала услуги «профессионалов в области безопасности» с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями, писала Русская служба Би-Би-Си. По некоторым характеристикам фирму Наззаро можно было принять за частную военную компанию.

Активно осваивать Россию американец начал не позднее 2015 года, узнала «Фонтанка». Ему в этом помогла практика международного обмена. Судя по соцсетям, у Наззаро в 2014 году жила школьница из Петербурга. Ее родители ответили любезностью, согласившись стать принимающей стороной для Наззаро. В марте 2015-го он прилетел в Россию по туристической визе и получил годовую регистрацию в купчинской квартире. Родители школьницы подтвердили эту информацию «Фонтанке», но обсуждать Наззаро не захотели, сославшись на то, что уже давно не поддерживают с ним отношения.

По данным «Фонтанки», не позднее 2017 года Наззаро подал на российское гражданство, обратившись в консульское учреждение РФ в США. Он имел право на упрощенный порядок, так как более трех лет состоял в браке с гражданкой России.



В гражданство Риналдо Наззаро был принят. Через российское представительство ему, супруге и детям оформили новые заграничные паспорта.

Наззаро с семьей, по информации «Фонтанки», окончательно переехал в Россию и поселился в Петербурге осенью 2017 года — за семь-восемь месяцев до того, как The Base впервые заявила о себе в Интернете.

Установить точный адрес проживания Наззаро помогло хоум-видео. Его супруга пыталась стать видеоблогером и публиковала в Youtube отчеты с семейных праздников.



Фото: кадр из видео/YouTube

В сентябре 2018-го, за пару недель до выступления Наззаро в эфире праворадикального подкаста, он отмечал день рождения младшего ребенка.

Съемки велись в хорошо обставленной двухуровневой квартире, детском ресторане на Адмиралтейском проспекте и на Дворцовой площади.

В ролик попали двор-колодец, из которого выходил Наззаро, металлические ворота и дверь подъезда на противоположной стороне улицы. Корреспонденты «Фонтанки» прогулялись по окрестностям Дворцовой и нашли двор 17-го дома на Миллионной.



Фото: кадр из видео/YouTube Фото: «Фонтанка.ру»

По фотографии обитатели двора узнали Наззаро.

«Он жил в квартире на втором этаже. Редко здоровался, да и вообще почти всегда молчал, — рассказали они «Фонтанке». — Насколько мы знаем, он общался только со своим соседом по лестничной клетке, полковником полиции Юрием Владимировичем».

В беседе с корреспондентом полковник поинтересовался, чем вызван интерес «Фонтанки». После объяснений Юрий Владимирович сообщил, что живет по другому адресу, на Миллионной помогает знакомым с ремонтом и Наззаро никогда не видел.

Съемную квартиру семья основателя The Base покинула в 2019 году и, вероятно, переехала в «Дом у ратуши» в Дегтярном переулке. Это новый престижный комплекс в двух шагах от административно-делового квартала, в котором размещены комитеты Смольного. В мае 2018 года супруга Наззаро стала собственницей 104-метровой квартиры. По данным «Фонтанки», при заключении договора купли-продажи она внесла стопроцентную оплату. Квартиры той же площади продаются в настоящее время на вторичном рынке от 25 миллионов рублей. Источники доходов жены основателя The Base неизвестны. Возможно, она домохозяйка. На сайте, посвященном работе курьерских служб, в ноябре 2019 года женщина оставляла отзывы о купленных гладильной доске и утюге.



«Фонтанка» пыталась связаться с Наззаро, но все сообщения, в том числе родственникам супруги, остались без ответа.

По данным таможенно-пограничной службы США, семья Наззаро последний раз приезжала в страну в сентябре 2019 года.

Первое убийство члены The Base планировали 20 января 2020 года на митинге в защиту оружия в штате Вирджиния, следует из данных прослушки ФБР. За несколько дней до мероприятия были арестованы 33-летний бывший разведчик армии США Брайан Лемли, 19-летний Уильям Билбро и 27-летний резервист канадской армии Патрик Мэтьюз. Они купили 1650 патронов, собирали штурмовую винтовку, пытались изготовить взрывчатку и, по версии следствия, намеревались расстрелять мирных жителей и полицейских. На февраль 2020 года у членов The Base было запланировано убийство антифашистов.

Лидер группировки, как заявили арестованные, был осведомлен о подготовке преступлений.

ФБР считает The Base расово мотивированной и ориентированной на насилие экстремистской группировкой. Всего на данный момент бюро заявило о задержании семерых ее участников.



Других членов The Base ищут, в том числе за пределами США, но иногда даже международный розыск бессилен. Например, как выяснила «Фонтанка», пятнадцать лет от американского правосудия успешно скрывается гражданин России и Казахстана Сергей Линник. В 2004 году его задержали за серию грабежей, незаконное завладение оружием, нападения. Линник сбежал и вылетел из страны. Сейчас ему 32 года. «Фонтанка» нашла беглеца в казахском городе Кызылорда. Он живет, не скрываясь, ведет соцсети, доступен по мобильному телефону. Обсуждать детали побега Линник отказался.



Сергей Линник Фото: Interpol

Российский предприниматель Николай Кречет был задержан в США в 2018 году как лидер преступной группы, которая специализировалась на приобретении электроники по чужим кредиткам и перепродаже товаров на миллионы долларов. Его отпустили из-под стражи по условиям досудебного освобождения. За день до приговора Кречет отправил федеральным прокурорам электронное письмо, в котором сообщил об отъезде из США из страха перед тюремным заключением. Его фотографии в Интернете активно размещает ФБР и просит обратиться в ближайшее посольство или консульство США тех, кто располагает о Кречете какой-либо информацией.

