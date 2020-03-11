Расовое превосходство из Петербурга. Лидер американских неонацистов оказался гражданином России
В США идет охота на членов экстремистской группировки The Base. Ее основатель Риналдо Наззаро долго прятался под никами, но и после деанонимизации вряд ли переживает.
The Base («Основа») объединила белых националистов, готовых взяться за оружие. Ее лидер пропагандировал мятежи и антисемитизм, а соратники грезили размахом большим, чем у запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». Идеологическую накачку радикалы получали из квартиры на Миллионной улице, в перерывах между детскими праздниками в счастливом семействе.
В сентябре 2018 года в эфире американского праворадикального подкаста The Roper Report (TRR) выступил один из самых загадочных националистов того времени. Себя он называл Norman Spear («Норманнское копье»), рассказывал о своем военном опыте в Ираке и Афганистане, делился планами создать тренировочные лагеря и обширную сеть военизированных ячеек по всему миру.
«Если хотя бы 3 процента населения станут белыми националистами, с тиранией ZOG будет покончено», — заявлял Norman Spear, очевидно, имея в виду Сионистское оккупационное правительство (Zionist Occupation Government).
Фактически это была презентация новой группировки The Base, которая популяризировала идеи расовой войны и этногосударств. В секретных чатах ее члены делились планами по расстрелу мигрантов и убийствам антифашистов, а в открытых мессенджерах оставляли недвусмысленные послания: например, один из членов сфотографировался на крыльце дома антифашиста, тем самым дав понять, что националистам известен адрес.
Под ником Norman Spear скрывался 46-летний Риналдо Наззаро, сообщила в январе 2020 года британская The Guardian. Журналисты также рассказали, что его многое связывает с Россией в целом и Петербургом в частности. «Фонтанка» выяснила, каким образом Наззаро стал недосягаем для ФБР.
В июле 2012 года на Манхэттене поженились гражданин США Риналдо Наззаро и гражданка России, уроженка Чебоксар. Она переехала в Америку за несколько лет до замужества, работала в банке.
У Наззаро был в США охранный бизнес. Его компания Omega Solutions International предлагала услуги «профессионалов в области безопасности» с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями, писала Русская служба Би-Би-Си. По некоторым характеристикам фирму Наззаро можно было принять за частную военную компанию.
Активно осваивать Россию американец начал не позднее 2015 года, узнала «Фонтанка». Ему в этом помогла практика международного обмена. Судя по соцсетям, у Наззаро в 2014 году жила школьница из Петербурга. Ее родители ответили любезностью, согласившись стать принимающей стороной для Наззаро. В марте 2015-го он прилетел в Россию по туристической визе и получил годовую регистрацию в купчинской квартире. Родители школьницы подтвердили эту информацию «Фонтанке», но обсуждать Наззаро не захотели, сославшись на то, что уже давно не поддерживают с ним отношения.
По данным «Фонтанки», не позднее 2017 года Наззаро подал на российское гражданство, обратившись в консульское учреждение РФ в США. Он имел право на упрощенный порядок, так как более трех лет состоял в браке с гражданкой России.
В гражданство Риналдо Наззаро был принят. Через российское представительство ему, супруге и детям оформили новые заграничные паспорта.
Наззаро с семьей, по информации «Фонтанки», окончательно переехал в Россию и поселился в Петербурге осенью 2017 года — за семь-восемь месяцев до того, как The Base впервые заявила о себе в Интернете.
Установить точный адрес проживания Наззаро помогло хоум-видео. Его супруга пыталась стать видеоблогером и публиковала в Youtube отчеты с семейных праздников.
В сентябре 2018-го, за пару недель до выступления Наззаро в эфире праворадикального подкаста, он отмечал день рождения младшего ребенка.
Съемки велись в хорошо обставленной двухуровневой квартире, детском ресторане на Адмиралтейском проспекте и на Дворцовой площади.
В ролик попали двор-колодец, из которого выходил Наззаро, металлические ворота и дверь подъезда на противоположной стороне улицы. Корреспонденты «Фонтанки» прогулялись по окрестностям Дворцовой и нашли двор 17-го дома на Миллионной.
По фотографии обитатели двора узнали Наззаро.
«Он жил в квартире на втором этаже. Редко здоровался, да и вообще почти всегда молчал, — рассказали они «Фонтанке». — Насколько мы знаем, он общался только со своим соседом по лестничной клетке, полковником полиции Юрием Владимировичем».
В беседе с корреспондентом полковник поинтересовался, чем вызван интерес «Фонтанки». После объяснений Юрий Владимирович сообщил, что живет по другому адресу, на Миллионной помогает знакомым с ремонтом и Наззаро никогда не видел.
Съемную квартиру семья основателя The Base покинула в 2019 году и, вероятно, переехала в «Дом у ратуши» в Дегтярном переулке. Это новый престижный комплекс в двух шагах от административно-делового квартала, в котором размещены комитеты Смольного. В мае 2018 года супруга Наззаро стала собственницей 104-метровой квартиры. По данным «Фонтанки», при заключении договора купли-продажи она внесла стопроцентную оплату. Квартиры той же площади продаются в настоящее время на вторичном рынке от 25 миллионов рублей. Источники доходов жены основателя The Base неизвестны. Возможно, она домохозяйка. На сайте, посвященном работе курьерских служб, в ноябре 2019 года женщина оставляла отзывы о купленных гладильной доске и утюге.
«Фонтанка» пыталась связаться с Наззаро, но все сообщения, в том числе родственникам супруги, остались без ответа.
По данным таможенно-пограничной службы США, семья Наззаро последний раз приезжала в страну в сентябре 2019 года.
Первое убийство члены The Base планировали 20 января 2020 года на митинге в защиту оружия в штате Вирджиния, следует из данных прослушки ФБР. За несколько дней до мероприятия были арестованы 33-летний бывший разведчик армии США Брайан Лемли, 19-летний Уильям Билбро и 27-летний резервист канадской армии Патрик Мэтьюз. Они купили 1650 патронов, собирали штурмовую винтовку, пытались изготовить взрывчатку и, по версии следствия, намеревались расстрелять мирных жителей и полицейских. На февраль 2020 года у членов The Base было запланировано убийство антифашистов.
Лидер группировки, как заявили арестованные, был осведомлен о подготовке преступлений.
ФБР считает The Base расово мотивированной и ориентированной на насилие экстремистской группировкой. Всего на данный момент бюро заявило о задержании семерых ее участников.
Других членов The Base ищут, в том числе за пределами США, но иногда даже международный розыск бессилен. Например, как выяснила «Фонтанка», пятнадцать лет от американского правосудия успешно скрывается гражданин России и Казахстана Сергей Линник. В 2004 году его задержали за серию грабежей, незаконное завладение оружием, нападения. Линник сбежал и вылетел из страны. Сейчас ему 32 года. «Фонтанка» нашла беглеца в казахском городе Кызылорда. Он живет, не скрываясь, ведет соцсети, доступен по мобильному телефону. Обсуждать детали побега Линник отказался.
Российский предприниматель Николай Кречет был задержан в США в 2018 году как лидер преступной группы, которая специализировалась на приобретении электроники по чужим кредиткам и перепродаже товаров на миллионы долларов. Его отпустили из-под стражи по условиям досудебного освобождения. За день до приговора Кречет отправил федеральным прокурорам электронное письмо, в котором сообщил об отъезде из США из страха перед тюремным заключением. Его фотографии в Интернете активно размещает ФБР и просит обратиться в ближайшее посольство или консульство США тех, кто располагает о Кречете какой-либо информацией.
В России дела у предпринимателя получше. Сумма его долгов перед банками и физлицами превышает 500 миллионов рублей. В 2016 году арбитражный суд признал Кречета банкротом, и пока бизнесмен находился под американским следствием, в России безуспешно искали его имущество. К февралю 2020-го выяснилось, что ничего у Кречета нет, и суд освободил его от обязательств перед кредиторами.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»