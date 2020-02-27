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Авто

27.02.2020 00:42
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Новозеландец посмел поменять двигатель на Ferrari. Компания подала на него в суд

Скриншот из видео канала 1 NEWS/Youtube
Скриншот из видео канала 1 NEWS/Youtube

Инженер-автомеханик Рубен Бемроуз из Веллингтона, Новая Зеландия заменил на Ferrari 456 GT родной двигатель V12 на роторный мотор от Mazda. Модификация вызвала восторг у поклонников роторных двигателей, но теперь Ferrari подает на механика в суд, требуя прекратить эксплуатацию автомобиля.

Как пишет Autoevolution, Бемроуз приобрел за бесценок аварийный Ferrari 456 GT, брошенный гнить просто в поле. У машины был поврежден передок и серьезно разрушен двигатель.

Бемроуз потратил 13 тысяч долларов и провел две недели в гараже, но отремонтировал Ferrari до ходового состояния. Двигатель все равно не подлежал восстановлению, поэтому механик решил поставить на его место двигатель Ванкеля – просто потому, что «это было бы здорово».

Преображение «Феррари» в «полу-Мазду» вызвало живейший интерес в прессе и у поклонников роторных двигателей (каковых, оказывается, немало). Про необычную конверсию написали несколько автомобильных изданий, а фото и видео машины прокатились по соцсетям.

Естественно, что на это не могли не обратить внимание в самой Ferrari, где чрезвычайно ревниво относятся к собственной продукции. Компания немедленно потребовала от Бемроуза «прекратить и воздерживаться в дальнейшем».

Однако новозеландский Кулибин не считает угрозы итальянцев серьезными и даже публично и не совсем всерьез извинился перед ними. «Дорогая Ferrari, я очень сожалею, — цитирует Autoevolution слова Бемроуза. — Я не хотел унизить ваш бренд. Разве вы не видите, я просто хочу подружиться?»

Ferrari не приняла шутливого тона и подает на автомеханика в суд. Перспективы такого судебного процесса неясны, ведь новозеландец не выпускает поддельные «Феррари», не продает ничего «липового» и не скрывает переделок. Хотя Бемроуз и признает, что отчасти понимает позицию компании, ведь знаменитый двигатель V12 - это тоже часть бренда.

Слухи о том, что Ferrari сама может выпустить свою модель с роторным двигателем, бродят среди поклонников марки не один десяток лет, но никогда не подтверждались официально.

Видео: 1 NEWS/Youtube

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