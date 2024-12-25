Дело против Алека Болдуина окончательно закрыли

Суд в США окончательно закрыл дело против актера Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс: окружная прокуратура Санта-Фе объявила, что прокуроры Нью-Мексико не будут подавать апелляцию на решение суда о прекращении дела. Подробности 24 декабря сообщает Associated Press (AP).

Суд в Нью-Мексико прекратил дело в июле — судья согласилась с адвокатами Болдуина, которые заявили, что обвинение скрыло часть доказательств по делу. В процессе прокурор Кари Морисси признала, что обвинение получило от свидетеля партию патронов якобы со сьемочной площадки. Но они не были представлены в качестве доказательства вины Болдуина, адвокаты ничего о них не знали — их просто прикрепили к другому делу.

«Сегодняшнее решение об отклонении апелляции является окончательным подтверждением того, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала — это была невыразимая трагедия, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления», — заявили адвокаты защиты Люк Никас и Алекс Спиро. «Верховенство закона остается неприкосновенным в Нью-Мексико».

Обвинение Алеку Болдуину в непреднамеренном убийстве было предъявлено после того, как во время съемок фильма «Ржавчина» он выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс, оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Оператор скончалась в больнице, режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.