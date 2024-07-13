Суд закрыл дело в отношении Алека Болдуина

Суд в Нью-Мексико прекратил дело о непреднамеренном убийстве в отношении киноактера Алека Болдуина. Судья заявил, что оно не может быть пересмотрено, сообщает Associated Press.

Судья Мэри Марлоу Соммер согласилась с адвокатами Болдуина — они заявили, что обвинение скрыло часть доказательств по делу. В процессе прокурор Кари Морисси признала, что обвинение получило от свидетеля партию патронов якобы со сьемочной площадки. Но они не были представлены в качестве доказательства вины Болдуина, адвокаты ничего о них не знали — их просто прикрепили к другому делу.