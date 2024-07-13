Суд закрыл дело в отношении Алека Болдуина

Суд в Нью-Мексико прекратил дело о непреднамеренном убийстве в отношении киноактера Алека Болдуина. Судья заявил, что оно не может быть пересмотрено, сообщает Associated Press.
Судья Мэри Марлоу Соммер согласилась с адвокатами Болдуина — они заявили, что обвинение скрыло часть доказательств по делу. В процессе прокурор Кари Морисси признала, что обвинение получило от свидетеля партию патронов якобы со сьемочной площадки. Но они не были представлены в качестве доказательства вины Болдуина, адвокаты ничего о них не знали — их просто прикрепили к другому делу.
Также защита настаивала, что в деле нет никакого объяснения того, как боевые патроны попали в револьвер. Суд оправдал актера.
После оглашения актер заплакал и обнял своих адвокатов, а следом — свою плачущую жену. Затем он сел во внедорожник и уехал, оставив журналистов без комментариев.
Обвинение Алеку Болдуину в непреднамеренном убийстве было предъявлено после того, как во время съемок фильма «Ржавчина» он выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс, оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Оператор скончалась в больнице, режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.
В апреле 2023 года обвинения против актера сняли, сославшись на недостаточность доказательств, однако повторно предъявили в январе этого года.
В марте специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Помощник режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность на съемочной площадке, был обвинен в халатности и получил условный срок.