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Происшествия «Они всю ночь меня поджидали». Двое с перцовым баллончиком избили петербуржца на Поэтическом бульваре

«Они всю ночь меня поджидали». Двое с перцовым баллончиком избили петербуржца на Поэтическом бульваре

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8 комментариев

Петербуржца жестоко избили возле дома на Поэтическом бульваре утром 24 декабря. Как рассказал пострадавший Александр «Фонтанке», нападение на него может быть связано с поступавшими в последние несколько месяцев угрозами от соседа.

Мужчина вышел из своей парадной около семи утра, чтобы отправиться на работу после двухнедельного отпуска. Пройдя несколько шагов, он почувствовал, как ему в лицо распылили перцовый баллончик. После чего петербуржца начали избивать. По его словам, делали это двое мужчин.

«Я сначала упал. Они начали бить меня ногами по голове и везде. Они уже минуту меня бьют, и я понимаю, что они хотят меня покалечить или убить. Не успокаиваются. Я уже собрался с силами и начал сопротивляться. Иначе бы они убили», — делится Александр.

По его словам, напавшие сбежали, когда мимо проходил какой-то человек. На месте случившегося хулиганы оставили перцовый баллончик. Затем Александр вызвал скорую и полицию.

Александр предположил, что нападение на него мог заказать его сосед по коммуналке. Он уже несколько месяцев пишет пострадавшему угрозы в мессенджере. Причина конфликта — личная неприязнь.

«Они всю ночь меня поджидали. Это он им сказал наверняка, когда я на работу выхожу. А его дома не было. Ну, наверное, алиби себе создавал», — рассказал потерпевший.

Теперь мужчина боится момента, когда его выпишут из больницы. Он считает, что на него могут напасть повторно и добить.

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Комментарии
10
Maik5
1 час
На Поэтическом есть коммуналки?
Игорь Протасов
42 минуты
Как поэтично!
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