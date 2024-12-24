Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 764мм 94%
Подробнее
10 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Общество Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов стал чучелом в Дарвиновском музее

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов стал чучелом в Дарвиновском музее

1 683
8 комментариев

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов стал посмертно чучелом в Дарвиновском музее. Об этом 24 декабря сообщается на странице государственного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Легендарный жираф, переехавший в 1994 году из Санкт-Петербурга в Московский зоопарк и сразу ставший знаменитостью, скончался в июле текущего года в возрасте 30 лет. Его возраст был сопоставим со 100 годами для человека.

Источник:

«Жираф был по всем меркам выдающийся: рост — 5 метров, вес — 700 кг, богатырский аппетит и необычайно длинная шея. После смерти Самсона дирекция Московского зоопарка приняла решение увековечить легендарного питомца, передав его шкуру Дарвиновскому музею», — говорится в публикации учреждения.

Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом (5 метров) в коллекции Дарвиновского музея, а также первым животным с полным ФИО.

По решению директора Дарвиновского музея Анны Клюкиной Самсон Гамлетович украсил визитную карточку музея — экспозицию «Саванна» и расположился в окружении своих африканских собратьев — слона, страуса, гиены, гепардов и трехметрового нильского крокодила. Чтобы Самсон разместился на новом месте с комфортом, пришлось демонтировать старый подиум и переселить на время некоторых обитателей Африки в служебные помещения. Изготовлением экспоната занималась мастерская Александра Соколова: только на изготовление макета ушло больше месяца — настолько рост Самсона был выдающимся.

С 24 декабря Самсона сможет увидеть каждый посетитель Дарвиновского музея.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Государственный Дарвиновский музей Самсон Гамлетович Ленинградов Жираф Чучело
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
posvol
1 час
Грустно это как то..
FedorGr
2 часа
Любопытно, куда девают мясо от животного? Шашлыки на весь зоопарк или собакам? Или львам и тиграм?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50