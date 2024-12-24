Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов стал чучелом в Дарвиновском музее

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов стал посмертно чучелом в Дарвиновском музее. Об этом 24 декабря сообщается на странице государственного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Легендарный жираф, переехавший в 1994 году из Санкт-Петербурга в Московский зоопарк и сразу ставший знаменитостью, скончался в июле текущего года в возрасте 30 лет. Его возраст был сопоставим со 100 годами для человека.

«Жираф был по всем меркам выдающийся: рост — 5 метров, вес — 700 кг, богатырский аппетит и необычайно длинная шея. После смерти Самсона дирекция Московского зоопарка приняла решение увековечить легендарного питомца, передав его шкуру Дарвиновскому музею», — говорится в публикации учреждения.

Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом (5 метров) в коллекции Дарвиновского музея, а также первым животным с полным ФИО.

По решению директора Дарвиновского музея Анны Клюкиной Самсон Гамлетович украсил визитную карточку музея — экспозицию «Саванна» и расположился в окружении своих африканских собратьев — слона, страуса, гиены, гепардов и трехметрового нильского крокодила. Чтобы Самсон разместился на новом месте с комфортом, пришлось демонтировать старый подиум и переселить на время некоторых обитателей Африки в служебные помещения. Изготовлением экспоната занималась мастерская Александра Соколова: только на изготовление макета ушло больше месяца — настолько рост Самсона был выдающимся.