В Московском зоопарке умер жираф Самсон Гамлетович Ленинградов. Он переехал из Петербурга в 1994 году

В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер жираф Самсон, переехавший в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу ставший знаменитостью. Об этом 23 июля
сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.
Уточняется, что легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов был любимцем абсолютно у каждого посетителя, а его возраст сопоставим со 100 годами для человека. В природе жирафы в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков — около 25. Самсон умер 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения.
Самсону нравилась его популярность — он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками, а жил он изначально в старейшем здании, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Там размещалась дирекция зоопарка.
«Можно сказать, что Самсон был в курсе управленческих решений, потому что жил бок о бок с директором Владимиром Владимировичем Спициным, — пишут о любимце работники зоопарка и добавляют: — Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда».