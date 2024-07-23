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    В Московском зоопарке умер жираф Самсон Гамлетович Ленинградов. Он переехал из Петербурга в 1994 году

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    В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер жираф Самсон, переехавший в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу ставший знаменитостью. Об этом 23 июля

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    сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

    Уточняется, что легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов был любимцем абсолютно у каждого посетителя, а его возраст сопоставим со 100 годами для человека. В природе жирафы в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков — около 25. Самсон умер 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения.

    Самсону нравилась его популярность — он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками, а жил он изначально в старейшем здании, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Там размещалась дирекция зоопарка.

    «Можно сказать, что Самсон был в курсе управленческих решений, потому что жил бок о бок с директором Владимиром Владимировичем Спициным, — пишут о любимце работники зоопарка и добавляют: — Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда».

    Фото: Московский зоопарк

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    Жираф самсонМосковский зоопарк
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