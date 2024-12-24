«Убить за предательство интересов службы». Полковник Смирнов рассказал, как расстрелял осведомителя

В Петербурге 24 декабря допрашивают полковника полиции в отставке Михаила Смирнова. Он уже сознался в убийстве журналистка «Фонтанки» Максима Максимова и взрыве бизнесмена. Еще одним эпизодом, о котором рассказал Смирнов, оказалось убийство своего агента Алексеева 23 года назад.

Как пишет 47news, в 2001 году целью полковника стал помощник главы Колтушского поселения Эдуард Чирко. Смирнов планировал уличить Чирко во взяточничестве и придумал для этого провокационную схему. Так, полковник отправил к Чирко своего осведомителя с пакетом фальшивых документов о фирме в Германии, которая готова продать администрации поселения компьютеры по заниженным ценам. Планировалось, что Чирко согласится на предложение, заплатит взятку, купит компьютеры по бросовым ценам, оставит технику себе и перепродаст подороже.

Однако продуманная Смирновым схема сорвалась из-за осведомителя Алексеева. Так, спустя несколько дней после встречи с Чирко агент вновь приехал к чиновнику и во всем признался.

«В итоге был-был этот Алексеев где-то, а через два дня приехал — глаза квадратные, волосы дыбом. Говорит: „На самом деле я — агент РУБОПа, боюсь, что вас всех посадят, а меня грохнут“. Выходило, нас боялся больше, чем своего рубоповца. Про меня, видимо, начитался разных статей и считал, что это я его убью», — поделился Чирко с 47news.

После неожиданного признания Чирко связался с человеком из администрации Всеволожского района, который связал его с агентом Алексеевым, чтобы сообщить, что тот шпион. Однако телефон прислушивался и полковник Смирнов узнал о предательстве своего агента.

«И буквально дня через два — Алексеева убили, тело выкинули где-то за Приютино, на Дороге жизни», — делится Чирко.

Далее начинаются показания Смирнова. По его словам, 12 июля 2001 года он вызывал Алексеева к себе в кабинет на улицу Чайковского и под предлогом очень важного дела правоохранитель вместе с осведомителем поехали в Ленобласть. Недалеко от Дороги жизни Смирнов остановил автомобиль. Мужчины вышли из него и зашли в лес. Там полковник вытащил пистолет «ТТ» и расстрелял своего осведомителя.

«Принял решение убить Алексеева за предательство интересов службы. Приговорил Алексеева к высшей мере наказания за измену Родине», — говорил Смирнов во время дачи показаний.

Отметим, что несмотря на предательство осведомителя, полковнику все же удалось выполнить свой план по уличению Чирко в коррупции. Вместо агента Смирнов отправил к Чирко оперативника Пятова, который и передал деньги чиновнику. «Та история закончилась тоже сами знаете как. Меня и того товарища взяли при получении денег, мне 40 тысяч долларов, ему — 15. Компьютеры никто никакие не привёз. Я отсидел два года, и меня оправдали», — делится Чирко.

О том, что говорил Смирнов об убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова и взрыве автомобиля гендиректора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина, можно прочитать в нашем материале.