Экс-полковник Смирнов рассказал, как взрывали машину на Турухтанных островах. Видео

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, признавшийся в убийстве нашего коллеги, репортера «Фонтанки», Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, рассказал о своем первом убийстве в июне 1998 года. Пенсионер МВД сознался в причастности к взрыву «восьмерки» на проспекте Маршала Жукова, в которой находились гендиректор «Балтийского судомеханического завода» Игорь Малькин, его зам по кадрам, авторитет Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов — последний в итоге скончался.

Источник: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Смирнов рассказал, что именно он организовал убийство на Турухтанных островах. В мае этого года суд уже отправил его под стражу. В апреле и ноябре были задержаны предполагаемые заказчик и пособник преступления, еще двоих соучастников уже нет в живых. По словам полковника, 15 июня 1998 года он и еще двое под видом сотрудников ГИБДД остановили машину ВАЗ-2108, отвлекли внимание пассажиров, пока один из фигурантов поместил под сиденье водителя взрывное устройство. Его привели в действие сразу после отъезда авто.

«Мы проехали на своей машине до проспекта Маршала Жукова, где развернулись и поехали обратно для того, чтобы сблизиться с этой машиной и войти в зону действия радиосигнала. И примерно в этом месте мы разъехались на встречных пунктах с этой „восьмёркой“. И проехав чуть-чуть вперёд, кто-то из находящихся в моей машине привёл в действие взрывное устройство», — рассказал Михаил Смирнов.