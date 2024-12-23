Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова

Прямо сейчас оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу в Белоострове. Место, где закопано тело журналиста Максима Максимова, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов показал с точностью до метров, но за 20 лет ландшафт серьезно изменился.
Репортер «Фонтанки», Агентства журналистских исследований (АЖУР) Максим Максимов пропал 29 июня 2004 года. Для нас это была, и остаётся ею, глубоко личная история. На протяжении этих 20 лет мы снова и снова публиковали результаты своего расследования. Называли — кто, при каких обстоятельствах и за что убил нашего коллегу.
Процессуальному финалу препятствовали два факта, точнее их отсутствие — признание Смирнова и тело Максима. Теперь признание есть. 18 декабря 2024 года его зафиксировал следователь.
Для тех, кто не боится, — рассказ Евгения Вышенкова.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.