Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова

Прямо сейчас оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу в Белоострове. Место, где закопано тело журналиста Максима Максимова, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов показал с точностью до метров, но за 20 лет ландшафт серьезно изменился.

Репортер «Фонтанки», Агентства журналистских исследований (АЖУР) Максим Максимов пропал 29 июня 2004 года. Для нас это была, и остаётся ею, глубоко личная история. На протяжении этих 20 лет мы снова и снова публиковали результаты своего расследования. Называли — кто, при каких обстоятельствах и за что убил нашего коллегу.