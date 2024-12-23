В лесах Бразилии впервые сфотографировали племя массако, не контактировавшее с цивилизованным миром

Снимки демонстрируют изолированное сообщество, которое, по-видимому, вполне себе процветает, несмотря на давление со стороны местных скотоводов и не только.

Племя известно как массако по названию реки, протекающей через их земли, но никто не знает, как они себя называют, поскольку их язык, социальная структура и верования остаются загадкой.

Несмотря на неослабевающее давление со стороны агробизнеса, лесозаготовителей, шахтеров и наркоторговцев, численность массако по меньшей мере удвоилась с начала 1990-х годов — до 200–250 человек — по данным Бразильского национального фонда коренных народов (Funai), который десятилетиями работает над защитой этой территории. Funai разместил камеры в месте, где периодически оставляет металлические орудия в качестве подарков.

В настоящее время известно, что массако охотятся с луками длиной три метра и перемещают свои деревни из сезона в сезон. Они отпугивают чужаков, вбивая в землю тысячи шипов, прокалывающих ноги и шины.

«Теперь, с подробными фотографиями, можно увидеть сходство с народом сирионо, который живет на противоположном берегу реки Гуапоре в Боливии, — говорит Альтаир Альгайер, правительственный агент Funai, который провел более трех десятилетий, защищая территорию массако. — Но мы всё еще не можем сказать, кто они. Многое еще остается загадкой».