Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Паром в Калининград
Чем угощает Псков
Убийца журналиста Максимова
Сколько стоит елка
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В лесах Бразилии впервые сфотографировали племя массако, не контактировавшее с цивилизованным миром

В лесах Бразилии впервые сфотографировали племя массако, не контактировавшее с цивилизованным миром

2 816
10 комментариев

Автоматические камеры в лесах Бразилии впервые запечатлели племя, ранее не контактировавшее с цивилизованным миром. Об этом пишет The Guardian.

Снимки демонстрируют изолированное сообщество, которое, по-видимому, вполне себе процветает, несмотря на давление со стороны местных скотоводов и не только.

Племя известно как массако по названию реки, протекающей через их земли, но никто не знает, как они себя называют, поскольку их язык, социальная структура и верования остаются загадкой.

Несмотря на неослабевающее давление со стороны агробизнеса, лесозаготовителей, шахтеров и наркоторговцев, численность массако по меньшей мере удвоилась с начала 1990-х годов — до 200–250 человек — по данным Бразильского национального фонда коренных народов (Funai), который десятилетиями работает над защитой этой территории. Funai разместил камеры в месте, где периодически оставляет металлические орудия в качестве подарков.

В настоящее время известно, что массако охотятся с луками длиной три метра и перемещают свои деревни из сезона в сезон. Они отпугивают чужаков, вбивая в землю тысячи шипов, прокалывающих ноги и шины.

«Теперь, с подробными фотографиями, можно увидеть сходство с народом сирионо, который живет на противоположном берегу реки Гуапоре в Боливии, — говорит Альтаир Альгайер, правительственный агент Funai, который провел более трех десятилетий, защищая территорию массако. — Но мы всё еще не можем сказать, кто они. Многое еще остается загадкой».

В лесах Амазонии продолжают жить разные общины, численность которых увеличивается несмотря на демографическую катастрофу, вызванную экологическими проблемами и оккупацией со стороны некоренных народов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Массако Бразилия Племя
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Отлично. Ждем в следующем году на ПМЭФ!
Slava_Rossii2
45 минут
Живут себе без налогов, без армиии, не боятся ни нато, ни экономических кризисов, и даже курс доллара им не интересен.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45