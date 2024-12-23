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Город Дрозденко: проект метро в Кудрово пришел в движение

Дрозденко: проект метро в Кудрово пришел в движение

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20 комментариев

В Ленинградской области заявили о готовности к началу создания дорожной инфраструктуры у будущей станции метро в Кудрово. Уверенность в том, что станция появится в этом городе Всеволожского района, выразил губернатор Александр Дрозденко 23 декабря, передает 47News.

«Сомнений нет, метро стоит в планах. На проектном уровне всё начало двигаться», — заявил он в ходе встречи с журналистами. Увидеть станцию на карте можно здесь.

О планах в районе будущей подземки стало известно в ходе обсуждения дорожных планов. Со слов Дрозденко, в 2024 году в регионе обновили 200 километров дорог, в планах на 2025 год — 240 километров, а также работы по четырём мостам. В приоритетах проекты по расширению Колтушского шоссе, обход Мурино и Нового Девяткино и кудровские развязки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Петербург ждет федерального софинансирования на развитие южных направлений метро — в том числе до «Экспофорума» и до «Кудрово». На эти цели требуется полтриллиона рублей, однако в бюджет на ближайшие годы вписаны довольно символические расходы на продление оранжевой линии за станцию «Улица Дыбенко».

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Комментарии
20
Игорь Протасов
41 минута
Ха-ха-ха!
Отец Родной
39 минут
В сторону урны?
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