Дрозденко: проект метро в Кудрово пришел в движение

В Ленинградской области заявили о готовности к началу создания дорожной инфраструктуры у будущей станции метро в Кудрово. Уверенность в том, что станция появится в этом городе Всеволожского района, выразил губернатор Александр Дрозденко 23 декабря, передает 47News.

«Сомнений нет, метро стоит в планах. На проектном уровне всё начало двигаться», — заявил он в ходе встречи с журналистами. Увидеть станцию на карте можно здесь.

О планах в районе будущей подземки стало известно в ходе обсуждения дорожных планов. Со слов Дрозденко, в 2024 году в регионе обновили 200 километров дорог, в планах на 2025 год — 240 километров, а также работы по четырём мостам. В приоритетах проекты по расширению Колтушского шоссе, обход Мурино и Нового Девяткино и кудровские развязки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Петербург ждет федерального софинансирования на развитие южных направлений метро — в том числе до «Экспофорума» и до «Кудрово». На эти цели требуется полтриллиона рублей, однако в бюджет на ближайшие годы вписаны довольно символические расходы на продление оранжевой линии за станцию «Улица Дыбенко».