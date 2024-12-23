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Город Солидарно сработали. Для строительства ВСМ подписали ключевые соглашения

Солидарно сработали. Для строительства ВСМ подписали ключевые соглашения

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8 комментариев

Участники проекта ВСМ подписали ряд ключевых документов для начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Петербурга до Москвы. За несколько дней до этого президент России Владимир Путин просил не затягивать.

Как сообщает Минтранс 23 декабря, церемония состоялась еще в пятницу, 20-го числа. Среди подписанных — акционерное соглашение, прямое соглашение, кредитное соглашение и договор об организации перевозки.

Как добавляет пресс-служба ВТБ, банк финансирует строительство «в составе синдиката российских банков». Сам он предоставит кредит более чем на 400 млрд рублей.

«Фонтанка» рассказывала, что на последнем совещании по проекту ВСМ президент Владимир Путин поручил в скорейшее время подписать необходимые документы. «Давайте работать в сроки, которые мы ранее обозначали, солидарно работать», — призвал он. Незадолго до этого стало известно, что все еще согласовывается договор с банками о синдицированном кредите. Из общей стоимости концессии на строительство ВСМ в 2 трлн 349 млрд рублей на него приходится более 1,2 трлн: 960 млрд на строительство и 281 млрд — на подвижной состав.

В акционерном соглашении участвуют все регионы, через которые пройдет магистраль, а также РЖД, УК «Лидер» и — вероятно — грузоотправители. Они войдут в состав учредителей УК «ВСМ Две столицы», которой принадлежит концессионер ООО «ВСМ Две столицы». Взнос Петербурга составит 30 млрд рублей, Ленобласти — 10 млрд. Представлять город будет АО «Аэропорт Пулково».

Организацию перевозок планируется возложить на ООО «ВСМ-400», которое сейчас принадлежит «Московскому метрополитену».

Ранее стало известно, что с вводом ВСМ в 2028 году «Сапсаны» перестанут ходить между Москвой и Петербургом.

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
8
282904679
25 минут
Вместо всм лучше бы мазут с моря убрали.
Карабас Барабас
1 час
Под гарантии правительства они выделят любые деньги, без гарантий не дадут ни копейки. Все прекрасно понимают что возвращать никто ничего не будет, даже при всём желании не сможет, так как дорога не окупаемая в принципе.
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