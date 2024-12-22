«Сапсаны» перестанут ходить между Москвой и Петербургом

С запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами «Сапсаны» пустят по другим направлениям. Об этом в интервью ТАСС 22 декабря сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

По словам министра, на ВСМ «Сапсаны» заменит другой скоростной поезд. Привычные же москвичам и петербуржцам составы отправят по другим направлениям. Вероятно, до Нижнего Новгорода, Воронежа и Белгорода. Старовойт отметил, что срок эксплуатации «Сапсанов» составляет 30 лет. Первый такой поезд в России поехал в 2009 году.

По прогнозам, ВСМ запустят во втором квартале 2028 года. Подробнее о том, кто и как будет создавать скоростные поезда для ВСМ, — читайте здесь .

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд. В капитал ее должны войти все регионы прохождения трассы, РЖД, УК «Лидер» и грузоотправители. Акционерный вклад Петербурга составит 30 млрд рублей.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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