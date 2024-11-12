«Аэропорт Пулково» и ВСМ свяжут 30 млрд рублей

В госпрограмму по развитию транспортной системы Петербурга вписывают 30 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Их отдают на откуп АО «Аэропорт Пулково».

Проект изменений в программу опубликован накануне. Он включает в документ строчку: «Бюджетные инвестиции АО „Аэропорт „Пулково“ на реализацию государственной программы Санкт-Петербурга „Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга“. Вопреки профилю предприятия, речь идет именно о железнодорожной ВСМ. Инвестиции составят по 10 млрд рублей ежегодно в 2025–2027 годах.

«Результатом предоставления бюджетных инвестиций является приобретение в собственность Санкт-Петербурга акций акционерного общества „Аэропорт „Пулково“, а также исполнение акционерным обществом „Аэропорт „Пулково“ обязательств в соответствии с акционерным соглашением путем внесения вклада в уставной капитал акционерного общества „УК ВСМ Две Столицы“», — говорится в документе.

«Фонтанка» писала, что именно городское АО «Аэропорт Пулково» выбрано в качестве представителя Петербурга в управляющей компании концессионера по стройке ВСМ.

УК «ВСМ Две Столицы» является единоличным собственником ООО «ВСМ Две Столицы», которое по концессии строит высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург. В капитал УК должны войти все регионы прохождения магистрали, РЖД, компания «Лидер». Общая сумма составит 328,5 млрд.

Петербург уже предусмотрел в проекте бюджета 2025–2027 годов 30 млрд в качестве своего акционерного взноса. Ленобласть вложит 10 млрд.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 трлн рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Ввести ВСМ должны к 1 апреля 2028 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.