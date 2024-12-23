«У меня родилась мысль — убью!» Экс-полковник Смирнов о том, как убивали журналиста «Фонтанки» Максимова

слева — журналист Максим Максимов, справа — Михаил Смирнов Источник: коллаж 47news







Арестованный за подрыв бизнесмена в 1998 году полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, который пропал 20 лет назад. Сейчас идут раскопки в лесополосе возле трассы Е-18 в Курортном районе, где ищут тело, а бывший замначальника «коррупционного» отдела ОРБ ГУ МВД по СЗФО Смирнов дал признательные показания и рассказал, как убивали журналиста.

Источник: «Фонтанка.ру»

«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки … и у меня родилась мысль — „убью!“» — цитирует пенсионера МВД 47news.

По его словам, агент (гражданский, который работает на полицию) Исаев заманил Максимова в дом 26 по Фурштатской улице, где нашего коллегу поджидали Смирнов, два уголовника — Меликсетов и Мещеров, а также оперативник МВД Пятов. Меликсетов сразу ударил журналиста трубой по голове, а полковник Смирнов подхватил его и накинул на его шею веревку. В этот момент Меликсетов бил Максимова по голове ногами. «Лицо превратилось в месиво … Веревку накинули через шведскую стенку и подвесили Максимова … на голову накинули полиэтиленовый мешок, так как лицо было обезображено», — признался полковник.

Тело убитого завернули в брезент, положили в багажник служебной машины, вывезли за город и закопали в лесу. Через год, летом 2005 года, журналисты ИА «Агентство журналистских расследований» уже все знали. Место захоронения показал уголовник Мещеров, но, как оказалось, Смирнов обманул своих соучастников, труп был в другом месте.

Кроме Смирнова, жизнь так распорядилась с участниками: Меликсетов умер от наркотиков, агент Исаев еле живой после четырех инсультов, Мещеров и бывший сотрудник Пятов проходят свидетелями. Они не убивали, а сроки давности за сокрытие прошли.

С 19 декабря 2024 года силами СК, курсантов, поисковиков и МЧС идут раскопки в Курортном районе Петербурга — на этот раз место указал сам Смирнов. В том месте уже выросли деревья, ориентация идет лишь по 50-летним стволам елей. Пятов, свидетель преступления, попросил прощения у сооснователя АЖУРа Евгения Вышенкова и заверил его, что не убивал нашего журналиста.

Дело об убийстве Максима Максимова

Максим Максимов и сооснователь «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов вместе работали в «Смене». Максимов поднимал и делал лучшим если не в стране, то в городе, отдел культуры, Константинов из отдела криминальной хроники и журналистских расследований выращивал то, что сегодня сотни тысяч знают и читают как «Фонтанку». Собственно, с основанием АЖУРа в 1998 году Максимов и переключился на криминальные сводки.

Примерно в это же время расцветала и карьера Михаила Смирнова. В 99-м он ловит на взятке начальника Пулковской таможни, еще через год тот получает срок, а супруга осужденного безуспешно пытается вернуть арестованный «Мерседес». Выходило, что по поддельным документам машину переоформили и продали за 5 тысяч долларов. Смирнову даже предъявили обвинение, но вместе с репутацией борца с коррупционерами и признанием вины в махинациях с «Мерседесом» соучастника, дело в отношении милиционера прекратили в 2003 году. Сам осужденный тогда через все каналы, до которых мог дотянуться, говорил, что взяток не брал и его подставили. Как окажется позже, схема была для раскрытий Смирнова типичной.

Максимов хотел взять у Смирнова интервью и пока тот отказывал, журналист собрал на сотрудника внушительную базу. Было понятно, и тем более это ясно сегодня, что история с «Мерседесом» — это шалости. Сейчас пенсионер МВД Смирнов в СИЗО по делу о бомбе в машине авторитета, которая убила его водителя. По версии следствия, авторитет делил территорию с другим таким же «специалистом», но со Смирновым был в друзьях. Машину остановили переодевшись гаишниками, пока всех вывели на проверку документов, под водительское кресло кинули СВУ. Смерти, избиения и страх были частыми спутниками Смирнова на его карьерной лестнице, подробно о заслугах можно почитать здесь.

Максим Максимов исчез 29 июня 2004 года. Далеко не сразу дело связали с интересом журналиста к Смирнову, который в общем-то уже и подугас. Думали и об ограблении, но квартира была цела, машину через месяц тоже нашли нетронутой, солидная сумма лежала в банковской ячейке, где ее и оставил владелец. В день убийства Максимов работал репортером в суде по делу о смерти Галины Старовойтовой, он вроде как собирался писать по мотивам этого преступления книгу, так что следствие думало и в эту сторону. Проверяли связи и по всем другим последним расследованиям журналиста.

Почти сразу было известно, что Максимова вечером 29 июня уговорил на встречу коллега Андрей Исаев, якобы он открывал корпункт столичной газеты в Петербурге и хотел обсудить сотрудничество. Исаев уверял, что Максимов на встречу так и не пришел.

Только спустя два года «Фонтанка» напишет, что на самом деле Исаев работал со Смирновым как агент. Он проводил Максимова в подвальную баню недалеко от «Чернышевской». Вероятно, Исаев не знал, зачем привел журналиста к этому подвалу. Что же до мотивов Смирнова, то в тот момент, когда Максимов собирал о нем материал, милиционер очень хотел стать начальником 6-го отдела ОРБ. Компромат на него в прессе был ему ни к чему.

В подвале двое наркоторговцев избили, задушили журналиста и замотали тело в пленку. В помещении присутствовал человек, который позже прямо указывал на Смирнова как на инициатора убийства. Тело вывезли в лес на милицейской машине, закопали где-то недалеко от Репино. «Фонтанка» возила свидетеля по «Скандинавии» в поисках нужного поворота. Нашли кучу с мусором, у которой этого свидетеля оставили на шухере. Он говорил, что ждал возвращения убийц минут 40. Сотрудники АЖУРа перекопали в этом лесу несколько квадратных километров, но тело так и не было найдено.

Ближе к концу нулевых Смирнова и подельников судили присяжные. Он славился раскрытием большого количества коррупционных дел, но так выходило, что взяткодатели были чуть ли не одни и те же. Хоть секрет успешности Смирнова и перестал быть загадкой, но присяжных было трудно переубедить в простом тезисе — честный мент сажает жуликов и воров, а ФСБ ему мешает уголовным делом. Смирнова оправдали, он восстановился на службе. В те годы уже была обнародована информация о его связи с исчезновением Максимова, но обвинения, как оказалось, пришлось ждать без малого 21 год.