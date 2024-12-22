Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 748мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Открытие Витебской развязки
Чем угощает Псков
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ленобласти

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ленобласти

2 561
2 комментария

На 49-м километре автодороги «СПб — Кировск» в воскресенье, 22 декабря, около 05:50 утра автомобиль «Ниссан-Икстрейл» столкнулся с автобусом «ПАЗ». Подробности ДТП на трассе Петербург — Кировск в Кировском районе Ленинградской области сообщает телеграм-канал «Петербургская полиция».

Источник:

На месте происшествия сотрудниками ДПС было установлено, что 58-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, не справился с управлением на прямом участке дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, ехавшим из парка на маршрут без пассажиров.

Источник:

Ранее сообщалось, что в результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне. Спасатели извлекли его из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

Как стало известно, водитель иномарки получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
ДТП Автобус Ленобласть
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
А13579
35 минут
ПДД написаны кровью, но некоторые стараются обязательно добавить туда свою.
169991062
1 час
гоняют, черти...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14