В Ленобласти столкнулись автобус и легковой автомобиль

В Кировском районе Ленинградской области легковой автомобиль «Ниссан» столкнулся с автобусом. О дорожно-транспортном происшествии утром в воскресенье сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

ДТП произошло на автодороге деревни Арбузово. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.

Спасатели извлекли его из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Его состояние не уточняется.