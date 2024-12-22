В Ленобласти столкнулись автобус и легковой автомобиль

В Кировском районе Ленинградской области легковой автомобиль «Ниссан» столкнулся с автобусом. О дорожно-транспортном происшествии утром в воскресенье сообщает Аварийно-спасательная служба региона.
ДТП произошло на автодороге деревни Арбузово. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.
Спасатели извлекли его из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Его состояние не уточняется.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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